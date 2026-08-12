Declaró una testigo en el juicio contra Pity Álvarez: "A mi hija la dejó sin padre"

Mientras que sostuvo que desconoce si existían peleas o conflictos previos entre Álvarez y Díaz y que solo sabía que eran vecinos en el complejo habitacional Samoré, también dijo que nunca los vio con un trato frecuente.

Consultada por los problemas que tenía su expareja con las drogas, Román aseguró que "nunca lo vio consumir" cuando estaba con ella.

Para el viernes, se aguarda por el testimonio de Carlos Stiempcich, amigo de la víctima y una de las personas que también estaban presentes en el lugar.