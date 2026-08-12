Declaró una testigo en el juicio contra Pity Álvarez: "A mi hija la dejó sin padre"

Declaró la pareja de la víctima y respondió preguntas del fiscal, mientras que pidió que el músico vaya preso. Está acusado de un homicidio cometido en 2018.
El juicio oral y público contra Pity Álvarez continuó este miércoles, después de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 rechazara la solicitud de su defensa para suspender el proceso.
El ex-líder de las bandas de rock Viejas Locas e Intoxicados está acusado de homicidio agravado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 18 de julio de 2018 en Villa Lugano, y una de las primeras testigos pidió que vaya preso.
Se trata de Verónica Román, última pareja de la víctima y madre de su segunda hija. La mujer respondió las preguntas del fiscal Sandro Abraldes y detalló que entre músico y Díaz había una especie de relación de amistad y que al momento del hecho ellos estaban separados y la niña tenía 8 años.
La mujer expresó que su hija empezó a ir al psicólogo por la muerte de su padre y que todo fue "muy duro" para ella. “Espero que se haga justicia por él. No veo que la otra parte se arrepienta de lo que hizo, como que no le importa”, sostuvo sobre el músico. “Si tiene que pagar, que pague, tiene que ir preso, a mi hija la dejó sin padre", añadió en el juicio.
Mientras que sostuvo que desconoce si existían peleas o conflictos previos entre Álvarez y Díaz y que solo sabía que eran vecinos en el complejo habitacional Samoré, también dijo que nunca los vio con un trato frecuente.
Consultada por los problemas que tenía su expareja con las drogas, Román aseguró que "nunca lo vio consumir" cuando estaba con ella.
Para el viernes, se aguarda por el testimonio de Carlos Stiempcich, amigo de la víctima y una de las personas que también estaban presentes en el lugar.
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