Motín en una comisaría porteña: incendio, once hospitalizados y fuerte operativo

Como consecuencia de los disturbios, 11 personas terminaron hospitalizadas; entre ellas hubo reclusos y un efectivo policial que sufrió lesiones durante el procedimiento. Los heridos fueron trasladados en ambulancias a distintos centros de salud porteños. Además, nueve internos fueron derivados a otras dependencias para descomprimir la situación. La intervención incluyó el ingreso de grupos especiales equipados con escudos y elementos de protección para recuperar el control dentro de la seccional.

Durante varios minutos se vivieron momentos de extrema tensión en la cuadra. Vecinos de la zona escucharon detonaciones y atestiguaron el movimiento constante de patrulleros, móviles sanitarios y dotaciones de emergencia alrededor del edificio policial.

También se utilizó gas pimienta para contener a los detenidos. Tras controlar parcialmente el motín, la Justicia porteña quedó a cargo de la investigación sobre cómo se inició el conflicto y qué motivó la reacción de los alojados, sin novedades por el momento.

Mientras continúan los operativos para localizar a los evadidos, el caso reavivó el debate sobre el sistema de alojamiento transitorio de detenidos en comisarías porteñas y las dificultades que perjudica al sistema de seguridad y detención en la Ciudad de Buenos Aires.