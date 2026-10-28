La Cámara de Diputados deberá continuar el debate parlamentario del Presupuesto 2027 antes de su eventual tratamiento en el recinto.

Las objeciones también alcanzaron a otros sectores de la oposición. El martes, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó la intención del oficialismo de acelerar el trámite parlamentario sin haber agotado la discusión sobre distintos aspectos del proyecto.

“No entiendo por qué acelerar habiendo tantos temas en debate”, sostuvo el diputado santafesino. También planteó que el tiempo disponible permitiría continuar las conversaciones y acercar posiciones antes de la sesión.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda analiza el proyecto de Presupuesto 2027, cuyo dictamen quedó pendiente por falta de acuerdos.

Uno de los temas que generó mayores diferencias fue el financiamiento del área de discapacidad. Según el proyecto original, había recortes que el oficialismo decidió retirar y reemplazar por los fondos contemplados en una iniciativa impulsada por el propio Gobierno en Diputados, aprobada la semana anterior con un respaldo casi unánime.

La modificación se convirtió en uno de los asuntos que debieron revisarse durante las negociaciones para intentar acercar posiciones con otros bloques.

La suspensión modificó el cronograma que había anunciado el oficialismo, que buscaba avanzar con el tratamiento parlamentario en las próximas semanas. Ahora, deberá continuar las conversaciones con los bloques dialoguistas para reunir las adhesiones necesarias.

Mientras continúa la discusión presupuestaria, el martes expusieron ante la comisión dos funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.

El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Fariña, afirmó que, desde diciembre de 2023, se redujeron la estructura estatal y la cantidad de empleados públicos.

“Tenemos un Estado que es mucho más chico de lo que recibimos en diciembre de 2023, con menos ministerios, menos cargos, menos organismos y 81.000 empleados públicos menos”, señaló.

Por su parte, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, defendió las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei y vinculó la reorganización estatal con los objetivos económicos del proyecto presupuestario.

“La transformación y la desregulación del Estado figuran entre los ejes centrales de la política del Presupuesto”, sostuvo.