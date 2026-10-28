La Libertad Avanza suspendió la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda ante la falta de respaldo de sus aliados. El oficialismo busca renegociar cambios para avanzar con el proyecto.
El oficialismo de la Cámara de Diputados suspendió la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda prevista para este miércoles y postergó la firma del dictamen del Presupuesto 2027 ante la falta de acuerdos con el PRO, la UCR y bloques provinciales, cuyos apoyos son necesarios para avanzar con el proyecto del Gobierno.
La comisión, presidida por el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, tenía previsto reunirse a las 14:00 para formalizar el dictamen y llevar la iniciativa al recinto el próximo 18 de noviembre, sin embargo, las diferencias sobre distintos puntos del texto obligaron a La Libertad Avanza a extender las negociaciones.
Uno de los principales obstáculos para cerrar un acuerdo fueron los cambios que reclama el PRO, conducido en Diputados por Cristian Ritondo entre los que figuran una reducción del impuesto a los combustibles y la regularización de las transferencias de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un reclamo histórico de ese espacio político.
Antes de la reunión prevista para este miércoles, desde el bloque del PRO habían señalado que todavía no estaban dadas las condiciones para firmar un dictamen.
Las objeciones también alcanzaron a otros sectores de la oposición. El martes, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó la intención del oficialismo de acelerar el trámite parlamentario sin haber agotado la discusión sobre distintos aspectos del proyecto.
“No entiendo por qué acelerar habiendo tantos temas en debate”, sostuvo el diputado santafesino. También planteó que el tiempo disponible permitiría continuar las conversaciones y acercar posiciones antes de la sesión.
Uno de los temas que generó mayores diferencias fue el financiamiento del área de discapacidad. Según el proyecto original, había recortes que el oficialismo decidió retirar y reemplazar por los fondos contemplados en una iniciativa impulsada por el propio Gobierno en Diputados, aprobada la semana anterior con un respaldo casi unánime.
La modificación se convirtió en uno de los asuntos que debieron revisarse durante las negociaciones para intentar acercar posiciones con otros bloques.
La suspensión modificó el cronograma que había anunciado el oficialismo, que buscaba avanzar con el tratamiento parlamentario en las próximas semanas. Ahora, deberá continuar las conversaciones con los bloques dialoguistas para reunir las adhesiones necesarias.
Mientras continúa la discusión presupuestaria, el martes expusieron ante la comisión dos funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.
El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Fariña, afirmó que, desde diciembre de 2023, se redujeron la estructura estatal y la cantidad de empleados públicos.
“Tenemos un Estado que es mucho más chico de lo que recibimos en diciembre de 2023, con menos ministerios, menos cargos, menos organismos y 81.000 empleados públicos menos”, señaló.
Por su parte, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, defendió las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei y vinculó la reorganización estatal con los objetivos económicos del proyecto presupuestario.
“La transformación y la desregulación del Estado figuran entre los ejes centrales de la política del Presupuesto”, sostuvo.
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