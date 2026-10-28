El tribunal resolvió contar el plazo desde la fecha de las operaciones. Como habían pasado más de diez años, declaró prescriptas las causas y dispuso el sobreseimiento de Lotocki en esos expedientes.

El sobreseimiento alcanza a tres expedientes, pero Lotocki continúa detenido por otras causas que siguen en trámite.

La decisión se conoció después de casi 15 años desde algunas de las intervenciones denunciadas. La prescripción es un límite temporal para la persecución penal y su aplicación determina si el Estado todavía puede continuar con un proceso por determinados hechos.

En este caso, el criterio adoptado por la justicia fue que el plazo debía comenzar a correr desde las intervenciones y no desde la aparición de posibles síntomas posteriores. Esa interpretación resultó determinante para el desenlace de los tres expedientes.

La medida no alcanza a las causas vinculadas con Sandra Domínguez y Cristian Zárate, que continúan su curso judicial. según la información difundida por fuentes judiciales.

Lotocki enfrenta un proceso por la muerte de Cristian Zárate. Se trata de uno de los expedientes de mayor gravedad entre los que siguen abiertos y, de acuerdo con la información publicada, se esperaba una resolución en los días posteriores al fallo.