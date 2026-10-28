Aníbal Lotocki fue sobreseído en tres causas por lesiones a pacientes luego de que la Justicia considerara prescriptas las acciones penales.
El sobreseimiento alcanza a tres expedientes, pero Lotocki continúa detenido por otras causas que siguen en trámite.
La justicia consideró que prescribieron las denuncias por intervenciones realizadas entre 2009 y 2011. El médico continúa detenido por otras causas
Los jueces Pablo Vega, Julián López Casariego y Juan Giudice Bravo, consideraron que las denuncias efectuadas contra el médico Aníbal Lotocki, por parte de Gabriela Ausmendi y Beatriz Berger, amabas por intervenciones realizadas en 2009, y de Julieta Cuadros Miranda, por una operación de agosto de 2011, han prescripto por el tiempo transcurrido desde que el facultativo las llevó adelante .
Sin embargo, el médico continuará detenido por otras causas, y la decisión no alcanza a los demás expedientes judiciales en los que está involucrado.
En los tres procesos, la Justicia entendió que había vencido el plazo para continuar con la acción penal.
La discusión se concentró en determinar desde qué momento debía calcularse ese período. La querella planteó que debía tomarse como referencia la aparición de los síntomas, mientras que la defensa sostuvo que no podía establecerse con certeza que estuvieran relacionados con las intervenciones.
El tribunal resolvió contar el plazo desde la fecha de las operaciones. Como habían pasado más de diez años, declaró prescriptas las causas y dispuso el sobreseimiento de Lotocki en esos expedientes.
La decisión se conoció después de casi 15 años desde algunas de las intervenciones denunciadas. La prescripción es un límite temporal para la persecución penal y su aplicación determina si el Estado todavía puede continuar con un proceso por determinados hechos.
En este caso, el criterio adoptado por la justicia fue que el plazo debía comenzar a correr desde las intervenciones y no desde la aparición de posibles síntomas posteriores. Esa interpretación resultó determinante para el desenlace de los tres expedientes.
La medida no alcanza a las causas vinculadas con Sandra Domínguez y Cristian Zárate, que continúan su curso judicial. según la información difundida por fuentes judiciales.
Lotocki enfrenta un proceso por la muerte de Cristian Zárate. Se trata de uno de los expedientes de mayor gravedad entre los que siguen abiertos y, de acuerdo con la información publicada, se esperaba una resolución en los días posteriores al fallo.
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