Sigue el juicio por Loan Peña: una vecina contó cómo la contactó "El Americano" Soria

Según su relato, ambos se reunieron en una plaza de 9 de Julio, donde el acusado se presentó como “El Americano”. Su declaración aportó detalles sobre los contactos que Soria mantuvo con vecinos de la localidad durante la búsqueda del niño.

Qué otros testigos estaban convocados

La jornada tuvo modificaciones respecto de la lista inicial. Edgar Rolando Maldonado, Darío Esteban Canteros y Yohana Marisel Parra no se presentaron. Según se informó durante la audiencia, Canteros se mudó a Buenos Aires, Parra manifestó que no tenía recursos para afrontar el traslado y, en el caso de Maldonado, se desistió de su convocatoria.

Tras esos cambios, además de Ayala, estaban previstos los testimonios de Matías Cardozo, Jesús Agustín Fernández, Fernando Rafael Alianza y Ramón José Roldán.

La ronda de declaraciones continuará este jueves 29 de octubre con otros testigos, entre ellos María Paola Vanesa Sotomayor, subcomisaria de la Policía de Corrientes. También se informó que fue suspendida por cuestiones de agenda la audiencia prevista para el jueves 5 de noviembre.

El proceso busca esclarecer qué ocurrió con Loan y determinar las responsabilidades de los acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, así como las posibles maniobras que habrían obstaculizado la investigación.

Loan tenía cinco años cuando desapareció, el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina, en la localidad correntina de 9 de Julio. Fue visto por última vez cuando se dirigía a un naranjal junto a otros familiares. Su paradero continúa siendo desconocido.