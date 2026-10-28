Sigue el juicio por Loan Peña: una vecina contó cómo la contactó "El Americano" Soria

El debate se reanudó este miércoles con declaraciones de testigos. Rocío Clotilde Ayala relató que Nicolás “El Americano” Soria le escribió después de las marchas por Loan y le propuso encontrarse.
El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuó este miércoles en Corrientes con una nueva ronda de declaraciones testimoniales ante el Tribunal Oral Federal. Uno de los testimonios destacados fue el de Rocío Clotilde Ayala, una vecina de 9 de Julio que contó cómo fue contactada por Nicolás “El Americano” Soria, imputado por presuntas maniobras de entorpecimiento de la investigación.
La audiencia comenzó a las 8:30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y se desarrolla bajo la conducción del juez Eduardo Belforte, ante la ausencia de Fermín Ceroleni.
Ayala declaró alrededor de las 9:20 y relató que había participado en movilizaciones para reclamar por la aparición del nene. Después de esas marchas, recibió un mensaje de Soria, quien le manifestó que quería saber la verdad sobre lo ocurrido.
“Se presentó y me dijo que él quería saber la verdad sobre Loan. Desconozco por qué me habló, pero me pidió encontrarnos”, expresó la testigo ante el tribunal.
Según su relato, ambos se reunieron en una plaza de 9 de Julio, donde el acusado se presentó como “El Americano”. Su declaración aportó detalles sobre los contactos que Soria mantuvo con vecinos de la localidad durante la búsqueda del niño.
La jornada tuvo modificaciones respecto de la lista inicial. Edgar Rolando Maldonado, Darío Esteban Canteros y Yohana Marisel Parra no se presentaron. Según se informó durante la audiencia, Canteros se mudó a Buenos Aires, Parra manifestó que no tenía recursos para afrontar el traslado y, en el caso de Maldonado, se desistió de su convocatoria.
Tras esos cambios, además de Ayala, estaban previstos los testimonios de Matías Cardozo, Jesús Agustín Fernández, Fernando Rafael Alianza y Ramón José Roldán.
La ronda de declaraciones continuará este jueves 29 de octubre con otros testigos, entre ellos María Paola Vanesa Sotomayor, subcomisaria de la Policía de Corrientes. También se informó que fue suspendida por cuestiones de agenda la audiencia prevista para el jueves 5 de noviembre.
El proceso busca esclarecer qué ocurrió con Loan y determinar las responsabilidades de los acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, así como las posibles maniobras que habrían obstaculizado la investigación.
Loan tenía cinco años cuando desapareció, el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina, en la localidad correntina de 9 de Julio. Fue visto por última vez cuando se dirigía a un naranjal junto a otros familiares. Su paradero continúa siendo desconocido.
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