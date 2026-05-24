Detienen a delincuentes por el robo de cables subterráneos

Sin embargo, el procedimiento estaba lejos de terminar. Mientras parte del personal policial seguía trabajando en la escena original del robo, otro grupo de efectivos observó movimientos extraños en una cámara subterránea ubicada en la esquina de Navarro y Sanabria.

Según informaron fuentes policiales, los agentes detectaron a un hombre que salía de la estructura con actitud sospechosa. Tras ser demorado, los uniformados retiraron una escalera metálica plegable utilizada para ingresar al lugar y realizaron una inspección más detallada.

Escondidos en la cámara subterránea

Dentro de la cámara encontraron a otros dos hombres ocultos junto a una importante cantidad de cables que ya habían sido cortados y estaban listos para ser retirados.

El hallazgo permitió completar la detención de los cinco sospechosos y desarticular la maniobra en plena ejecución.

Como resultado del operativo, la Policía secuestró un total de 61 tramos de cable de aproximadamente dos metros cada uno, una escalera metálica plegable, seis vallas metálicas utilizadas presuntamente para delimitar el área y facilitar el trabajo clandestino, la camioneta utilizada para el traslado y cinco teléfonos celulares.

Logística preparada

Las autoridades sospechan que la organización actuaba con una logística previamente preparada y que los elementos utilizados evidencian una planificación para extraer y transportar el material sustraído.

El robo de cables de cobre se convirtió en una modalidad delictiva que se repite con frecuencia en distintos puntos del país debido al valor que ese material posee en el mercado ilegal. Este tipo de hechos suele provocar además múltiples inconvenientes, desde interrupciones en servicios de telefonía e internet hasta problemas en sistemas eléctricos y otros servicios esenciales.

Tras el procedimiento, intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, que dispuso la detención de los cinco imputados y el secuestro de todos los elementos recuperados durante el operativo.

La investigación continuará para determinar si los acusados están vinculados con otros episodios similares ocurridos en la Ciudad y establecer el alcance de la actividad que desarrollaban.