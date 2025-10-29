Detienen a un abogado del clan Sena por grabar en el juicio de Cecilia Strzyzowski

Según confirmaron fuentes judiciales y el propio abogado Ricardo Osuna, jefe del equipo defensor, la Policía del Chaco le secuestró el teléfono celular con el que se habrían realizado las grabaciones. El profesional fue retirado del lugar y demorado por unas horas, sin continuar luego participando del proceso.

Cecilia Strzyzowski fue a la casa de sus suegros y nunca más salió. Cecilia Strzyzowski fue a la casa de sus suegros y nunca más salió.

Audiencia privada y máxima reserva

En esta etapa, el tribunal trabaja para conformar el jurado popular, que estará integrado por 12 titulares y 6 suplentes. Su función será analizar las pruebas y definir el veredicto sobre los siete acusados por el crimen ocurrido en junio de 2023.

Por cuestiones de seguridad y confidencialidad, las audiencias se desarrollan sin acceso de público ni transmisión. Grabar o difundir imágenes está expresamente prohibido, motivo por el cual la conducta del abogado generó sorpresa y tensión dentro del recinto.

La jueza técnica Dolly Fernández supervisa el procedimiento y garantiza que se respeten las reglas del proceso, aunque no intervendrá en la decisión final. Una vez conformado el jurado, comenzarán las 17 audiencias previstas, donde declararán más de 50 testigos y se presentarán peritajes, audios y mensajes que buscan reconstruir lo ocurrido.

Los principales imputados son César Sena, acusado de ser el autor material del femicidio, y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, señalados como coautores por la Fiscalía. Los acompañan otros cuatro acusados por encubrimiento agravado, presuntamente involucrados en la limpieza de la escena y el ocultamiento de pruebas.