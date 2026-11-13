La Policía de la Ciudad encontró las aves en tres cajas dentro de una camioneta Renault Kangoo. Los detenidos tienen 36 y 15 años y viven en San Martín.
Un hombre de 36 años y su hijo adolescente, de 15, fueron detenidos este viernes por la mañana acusados de robar 13 patos de los Lagos de Palermo. Las aves fueron encontradas por efectivos de la Policía de la Ciudad dentro de tres cajas que estaban en el baúl de una camioneta Renault Kangoo roja.
El procedimiento se llevó a cabo en el lago de regatas de Palermo, cuando personal de la Comisaría Vecinal 14C advirtió que un hombre cargaba una caja con aves en el vehículo. Ante esa situación, los agentes se acercaron para identificarlo y verificar qué transportaba.
Al inspeccionar la camioneta, los policías constataron que había dos personas involucradas: un hombre adulto y su hijo adolescente. En el interior del rodado encontraron tres cajas que contenían un total de 13 patos que, según la investigación, habían sido sustraídos del lago.
Tras constatar el hallazgo, los efectivos dieron intervención a la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Nancy Aron, que dispuso la detención de ambos involucrados.
Además, la autoridad judicial ordenó recuperar las aves y secuestrar la camioneta utilizada para trasladarlas. De esta manera, los patos quedaron bajo resguardo luego de ser retirados del vehículo.
El operativo se inició a partir de la observación directa de los agentes que patrullaban la zona del lago. La intervención permitió detectar el traslado de los animales antes de que abandonaran el lugar.
Los involucrados tienen 36 y 15 años y son padre e hijo. Ambos fueron identificados por la Policía y se constató que tienen domicilio en la localidad bonaerense de San Martín.
La investigación quedó bajo intervención de la Unidad de Flagrancia Norte, que dispuso las medidas correspondientes tras el procedimiento.
comentar