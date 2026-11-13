Además, la autoridad judicial ordenó recuperar las aves y secuestrar la camioneta utilizada para trasladarlas. De esta manera, los patos quedaron bajo resguardo luego de ser retirados del vehículo.

El operativo se inició a partir de la observación directa de los agentes que patrullaban la zona del lago. La intervención permitió detectar el traslado de los animales antes de que abandonaran el lugar.

Quiénes son los detenidos

Los involucrados tienen 36 y 15 años y son padre e hijo. Ambos fueron identificados por la Policía y se constató que tienen domicilio en la localidad bonaerense de San Martín.

La investigación quedó bajo intervención de la Unidad de Flagrancia Norte, que dispuso las medidas correspondientes tras el procedimiento.