Un cabo de la Policía Federal, de 30 años, falleció luego de las múltiples heridas sufridas cuando le robaban la moto. No hay detenidos.
: Nicolás Aragón, de 30 años, el efectivo de la Subjefatura de la Policía Federal que fue baleado por delincuentes durante un intento de robo en el partido bonaerense de Merlo, murió este viernes en el Hospital Héroes de Malvinas.
El cabo primero fue víctima de un asalto cuando circulaba en una moto, el ataque se produjo en la intersección de avenida Bicentenario y Deán Funes, donde fue interceptado por dos delincuentes, quienes se desplazaban en otro vehículo similar, y lograron despojarlo de su arma reglamentaria.
En esas circunstancias, los ladrones le dispararon al agente, quien sufrió heridas en una pierna y en un pulmón, una fractura medular y lesiones en la vena cava.
Fruto de los disparos, también tuvo lesiones biliares e intestinales, según el parte médico del nosocomio en el que se encontraba internado en grave estado.
Si bien inicialmente la causa fue caratulada como robo y lesiones, con la muerte del efectivo se modificó a homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El fiscal Claudio Oviedo, de la UFI N° 5 de Morón, trabaja con personal de la DDI de ese distrito para dar con los asaltantes.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se expresó a través de su cuenta oficial de X para solidarizarse con la familia de la víctima.
"Lamento profundamente el asesinato de Nicolás Aragón, agente de nuestra Policía Federal Argentina, durante un intento de robo en Merlo, provincia de Buenos Aires", manifestó la funcionaria, al tiempo que agregó: "Acompaño a su familia, seres queridos y compañeros de la Fuerza en este difícil momento".
La ministra les advirtió "A los responsables, que les quede claro: vamos a trabajar hasta encontrarlos, detenerlos y ponerlos a disposición de la Justicia".
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