Si bien inicialmente la causa fue caratulada como robo y lesiones, con la muerte del efectivo se modificó a homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El fiscal Claudio Oviedo, de la UFI N° 5 de Morón, trabaja con personal de la DDI de ese distrito para dar con los asaltantes.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se expresó a través de su cuenta oficial de X para solidarizarse con la familia de la víctima.

Lamento profundamente el asesinato de Nicolás Aragón, agente de nuestra Policía Federal Argentina, durante un intento de robo en Merlo, provincia de Buenos Aires.



Acompaño a su familia, seres queridos y compañeros de la Fuerza en este difícil momento.



A los responsables, que… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) November 12, 2026

"Lamento profundamente el asesinato de Nicolás Aragón, agente de nuestra Policía Federal Argentina, durante un intento de robo en Merlo, provincia de Buenos Aires", manifestó la funcionaria, al tiempo que agregó: "Acompaño a su familia, seres queridos y compañeros de la Fuerza en este difícil momento".

La ministra les advirtió "A los responsables, que les quede claro: vamos a trabajar hasta encontrarlos, detenerlos y ponerlos a disposición de la Justicia".