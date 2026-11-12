Trasladaron a los últimos presos de Devoto, un día después de la visita del Papa al penal

Los últimos 69 reclusos que quedaban fueron trasladados al penal de Marcos Paz, y con eso se cierra la centenaria cárcel de encausados porteña
Luego de la visita del Papa León XIV, el último grupo de 69 detenidos de la cárcel de Villa Devoto fue trasladado este jueves al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, y de esta forma se terminó de completar el proceso para cerrar la histórica cárcel porteña luego de casi 100 años de su creación.
"Con planificación, coordinación y el trabajo de nuestro Servicio Penitenciario Federal y del resto de nuestras Fuerzas Federales, logramos el desalojo total de la cárcel de Devoto. No queda un solo interno", expresó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a través de su cuenta de X.
Desde sus redes, la funcionaria confirmó que quedaron vacíos los pabellones de la cárcel que había sido inaugurada en 1927. Los 69 presos que pasaron allí la noche final habían sido protagonistas pocas horas antes de la visita del Pontífice.
El miércoles, León XIV escuchó los testimonios de dos detenidos y un exrecluso que le contaron cómo la fe transformó sus vidas. En ese marco, llamó a no perder la esperanza, aseguró que “siempre se puede volver a empezar” y pidió a las autoridades acompañar a los jóvenes para que no caigan en las redes de la criminalidad.
“Caídas, sueños y decepciones. El mal que afecta arruina la vida de muchas personas, llegando a extremos de inhumanidad. Pero una pequeña luz sigue brillando y puede reavivarse siguiendo el camino de la reconciliación. Aun en medio del mal, del dolor y de los fracasos más profundos, siempre se puede volver a empezar, tal como nos han compartido en los testimonios”, remarcó el sumo pontífice.
Como en desde el 11 de octubre, cuando comenzó el proceso de desalojo, el operativo jueves se llevó adelante con la intervención del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Alrededor de 1.500 detenidos al complejo penitenciario de Marcos Paz. La primera etapa del procedimiento concluyó el 19 de octubre, luego de cinco jornadas de operativos en las que fueron trasladados cerca de 1.400 internos.
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