Trasladaron a los últimos presos de Devoto, un día después de la visita del Papa al penal

“Caídas, sueños y decepciones. El mal que afecta arruina la vida de muchas personas, llegando a extremos de inhumanidad. Pero una pequeña luz sigue brillando y puede reavivarse siguiendo el camino de la reconciliación. Aun en medio del mal, del dolor y de los fracasos más profundos, siempre se puede volver a empezar, tal como nos han compartido en los testimonios”, remarcó el sumo pontífice.

Como en desde el 11 de octubre, cuando comenzó el proceso de desalojo, el operativo jueves se llevó adelante con la intervención del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Alrededor de 1.500 detenidos al complejo penitenciario de Marcos Paz. La primera etapa del procedimiento concluyó el 19 de octubre, luego de cinco jornadas de operativos en las que fueron trasladados cerca de 1.400 internos.