José C. Paz: quién era el joven asesinado por falsos repartidores para robarle la moto

Horas antes del asesinato, "Tito" había compartido la tarde con él en una peluquería, donde se cortó el pelo y jugó a la PlayStation antes de despedirse para ir a entrenar, con la promesa de regresar pronto.

Su padre, José Luis, reafirmó la imagen de un joven ejemplar. Recordó que su hijo era abstemio, no fumaba y dedicaba cada jornada a progresar mediante el esfuerzo propio. “Él iba a la tarde al gimnasio, trabajaba de día”, comentó.

La noticia generó una profunda conmoción tanto en su círculo íntimo como en la comunidad local. Las redes sociales se llenaron enseguida de desgarradores mensajes de despedida e impotencia, donde allegados y familiares remarcaron la falta de maldad del joven y sus enormes deseos de salir adelante.

El crimen encendió un enérgico reclamo de seguridad y justicia en José C. Paz. Mientras la familia exige que las autoridades intensifiquen la búsqueda de los responsables, los vecinos comienzan a organizarse para manifestarse este miércoles frente al municipio y visibilizar una problemática recurrente en la zona.