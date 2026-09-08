José C. Paz: quién era el joven asesinado por falsos repartidores para robarle la moto

David Elías Ojeda Vázquez tenía 23 años y comercializaba productos por Internet. Cuando volvía del gimnasio, dos delincuentes lo interceptaron y le dispararon por la espalda para robarle la moto.
Un hecho de inseguridad sacudió al barrio de Sol y Verde, en la localidad bonaerense de José C. Paz. Allí, David Elías Ojeda Vázquez, un joven de sólo 23 años, fue asesinado de un disparo dos delincuentes disfrazados de repartidores. La víctima regresaba del gimnasio en su moto cuando los agresores lo interceptaron y le dispararon por la espalda para arrebatarle su vehículo.
Elías era un trabajador independiente que comercializaba productos por Internet; para él, esa motocicleta no representaba un simple medio de transporte, sino una herramienta indispensable para sostener su actividad emprendedora.
Conocido como “Tito”, el joven llevaba una vida sana y rutinaria que dividía entre el trabajo, su pasión por el entrenamiento y los momentos de esparcimiento con sus afectos. Thiago, uno de sus amigos más cercanos con quien compartió vivienda el año pasado, lo describió entre lágrimas como una persona excepcional y absolutamente pacífica: “Es la mejor persona que me pudo haber tocado como amigo y ya no lo tengo. Quedan los recuerdos nomás”, expresó ante los medios.
Horas antes del asesinato, "Tito" había compartido la tarde con él en una peluquería, donde se cortó el pelo y jugó a la PlayStation antes de despedirse para ir a entrenar, con la promesa de regresar pronto.
Su padre, José Luis, reafirmó la imagen de un joven ejemplar. Recordó que su hijo era abstemio, no fumaba y dedicaba cada jornada a progresar mediante el esfuerzo propio. “Él iba a la tarde al gimnasio, trabajaba de día”, comentó.
La noticia generó una profunda conmoción tanto en su círculo íntimo como en la comunidad local. Las redes sociales se llenaron enseguida de desgarradores mensajes de despedida e impotencia, donde allegados y familiares remarcaron la falta de maldad del joven y sus enormes deseos de salir adelante.
El crimen encendió un enérgico reclamo de seguridad y justicia en José C. Paz. Mientras la familia exige que las autoridades intensifiquen la búsqueda de los responsables, los vecinos comienzan a organizarse para manifestarse este miércoles frente al municipio y visibilizar una problemática recurrente en la zona.
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