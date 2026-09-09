Causa ANDIS: el fiscal Picardi pidió que Nadia Beller declare por videoconferencia

Una segunda etapa de la investigación identificó otra presunta ruta de fondos ilegales por $75.000 millones y derivó en la citación a indagatoria de 35 personas. Picardi sostuvo que las maniobras habrían sido posibles mediante acuerdos indebidos entre funcionarios de la ANDIS y actores privados vinculados con droguerías y proveedores de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia.

En ese contexto, el fiscal consideró necesario escuchar a Beller debido a sus declaraciones públicas en medios de comunicación de Argentina y Bolivia. Según Picardi, la joven habría manifestado que posee datos e información relacionados con los hechos de corrupción investigados en la ex Agencia Nacional de Discapacidad.

El pedido contempla que las autoridades bolivianas faciliten el espacio, la logística y la tecnología necesarios para realizar la audiencia desde Argentina mediante la plataforma utilizada por la Procuración General de la Nación. Picardi también solicitó que representantes de la Fiscalía General de Bolivia estén presentes durante la declaración, en función de las condiciones actuales de la joven.

Exhibe la presidenta Claudia Sheinbaum el caso de Fernando Cerimedo, socio de Javier Negre en la Derecha Diario, detenido y acusado de ser un feminicida. pic.twitter.com/lgUZpMFk5C — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) August 19, 2026

Beller había contado desde el hospital que Cerimedo le habló “muchas veces de la corrupción” vinculada con la administración libertaria. También afirmó que el consultor fue responsable de “filtrar los audios en los que Spagnuolo se refería a las coimas y al 3 por ciento para Karina” y sostuvo en distintos reportajes que conserva grabaciones de esas conversaciones.

A partir de esas declaraciones, la diputada Marcela Pagano había pedido al juez Ariel Lijo y al fiscal Picardi que convocaran a Beller para declarar por videoconferencia y que fuera incorporada al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. Ahora, el fiscal formalizó el pedido de colaboración a las autoridades bolivianas para avanzar con la testimonial.

La declaración también se produce en medio de la investigación que involucra a Cerimedo en Bolivia, donde fue detenido acusado de intento de feminicidio, enriquecimiento ilícito y narcotráfico. El consultor argentino había asesorado a Milei y a otros dirigentes de la derecha regional, mientras que su detención y las denuncias de Beller reactivaron las repercusiones políticas del caso en distintos países de América Latina.