Aníbal Lotocki seguirá preso por lesiones graves contra Silvina Luna y Stefy Xipolitakis

"Pronunciarse en forma contraria y mantener en libertad al condenado en esta instancia vulneraría las garantías de la víctima y el principio de progresividad y eficacia de la tutela judicial", consignó el juez Jorge Romeo, titular del TOC 28.

En este sentido, argumentó que la prisión preventiva impuesta a Lotocki no implica un "agravamiento de la situación de privación de libertad", ya que el culpable afronta el juicio por el fallecimiento de Zárate, quien murió el 15 de abril de 2021 luego de una cirugía estética en una clínica del barrio porteño de Caballito.