Córdoba: un hombre atacó a una mujer trans con una piedra

Luego del hecho, el agresor salió del lugar y la amiga de la víctima lo siguió. Una vez en la vía pública, el acusado realizó expresiones discriminatorias dirigidas contra la víctima en razón de su identidad de género.

Según el certificado médico elaborado por la médica policial, las lesiones que presentaba la mujer le demandaron tres días de curación e inhabilitación laboral.

La causa

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple 2 de Río Tercero, a cargo del fiscal Nicolás Torres, que ordenó una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido e identificar al agresor.

Previamente, la Fiscalía había dispuesto únicamente una restricción perimetral para el agresor. “Es de no creer, Dios mío, sigue en libertad esta basura, hdmp, no lo puedo creer, casi nos mata”, publicó en sus redes la víctima. Y lamentó: “Cuántas mujeres murieron con restricción, con botón antipánico”.

De todos modos, tras la declaración de la víctima y el testimonio de varios testigos, así como la prueba que implica el video, le permitieron al fiscal tomar medidas más severas contra el atacante.

En este contexto, la Fiscalía ordenó la detención del agresor, bajo el fundamento de la existencia del riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación. El acusado quedó imputado por el delito de lesiones leves calificadas por el odio a la identidad de género de la víctima.