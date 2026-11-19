Los implicados, de 36 y 15 años, fueron identificados tras una investigación policial. En el allanamiento también encontraron aves y otros ejemplares en condiciones de hacinamiento.
Un operativo policial permitió descubrir un presunto caso de robo de animales en los lagos de Palermo, que terminó con un hombre de 36 años y su hijo adolescente detenidos. Ambos están acusados de sustraer 13 patos del Lago de Regatas.
La investigación derivó en un allanamiento realizado durante la madrugada del sábado en una vivienda de Billinghurst, partido de San Martín. Allí, efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron 60 animales de distintas especies, varios de ellos en condiciones inadecuadas.
El operativo permitió descubrir el presunto caso de robo de animales en los lagos de Palermo, que terminó con un hombre de 36 años y su hijo adolescente detenidos. Ambos están acusados de sustraer 13 patos del Lago de Regatas.
La investigación derivó en un allanamiento realizado durante la madrugada del sábado en una vivienda de Billinghurst, partido de San Martín. Allí, efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron 60 animales de distintas especies, varios de ellos en condiciones deplorables.
El procedimiento se inició luego de que los investigadores detectaran que los sospechosos trasladaban las aves en cajas ubicadas en el baúl de una camioneta. Al llegar al domicilio, además, observaron a varias personas que intentaban retirar animales en jaulas.
Con una orden judicial, los efectivos ingresaron a la propiedad y realizaron una inspección. Entre los ejemplares encontrados había cobayos, conejos, gallinas, patos, palomas y un ave silvestre autóctona. La revisión veterinaria permitió constatar situaciones de hacinamiento, condiciones inadecuadas de transporte y lesiones en algunos animales. Además, uno de los animales permanecía sin vida dentro de la casa.
Durante el operativo fueron identificadas tres personas y se realizó un relevamiento de todos los animales para determinar su estado y las condiciones en las que eran mantenidos. Finalmente, tras consultar con la Unidad de Flagrancia Norte, la Justicia avaló el procedimiento y dispuso que el responsable cumpliera con las recomendaciones veterinarias y avanzara con la reubicación de los animales.
comentar