El procedimiento se inició luego de que los investigadores detectaran que los sospechosos trasladaban las aves en cajas ubicadas en el baúl de una camioneta. Al llegar al domicilio, además, observaron a varias personas que intentaban retirar animales en jaulas.

Con una orden judicial, los efectivos ingresaron a la propiedad y realizaron una inspección. Entre los ejemplares encontrados había cobayos, conejos, gallinas, patos, palomas y un ave silvestre autóctona. La revisión veterinaria permitió constatar situaciones de hacinamiento, condiciones inadecuadas de transporte y lesiones en algunos animales. Además, uno de los animales permanecía sin vida dentro de la casa.

Durante el operativo fueron identificadas tres personas y se realizó un relevamiento de todos los animales para determinar su estado y las condiciones en las que eran mantenidos. Finalmente, tras consultar con la Unidad de Flagrancia Norte, la Justicia avaló el procedimiento y dispuso que el responsable cumpliera con las recomendaciones veterinarias y avanzara con la reubicación de los animales.