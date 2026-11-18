Pero el suboficial, que presta servicios en la localidad e Goya, respondió: “Yo interactué con muchas personas en 9 de Julio, pero no recuerdo con usted”, a lo que Caillava insistió: “Sí me conocés, sí estuviste en mi casa, fuiste en una moto 110. Permitime refrescarte la memoria”.

“Unos 40 o 50 días antes (de la sustracción de Loan) una nochecita fuiste a mi casa en una moto 110 con otro compañero que andaba en otra moto igual. Los dos estaban de civil. La moto dejaste entre el galpón y la casa, y los hice pasar al comedor de mi casa”, insistió Caillava.

Mientras que Espina insistió en que no recordaba ese encuentro y luego, ante una pregunta concreta, aseguró que nunca fue desde Goya a 9 de Julio en motocicleta “porque hay casi 100 kilómetros”.

El suboficial sostuvo que en sus ocho años de trabajo en inteligencia criminal jamás incorporó como informante a alguna persona. “Debe ponerse en conocimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Juzgado”, explicó.

Fue entonces que la defensa de Caillava intentó demostrar que la mujer colaboraba con las fuerzas federales aportando datos sobre narcomenudeo en 9 de Julio, y que su vinculación con el caso Loan podría tener relación con una venganza.

Los acusados

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez son los sindicados por el extravío del niño ocurrido el 13 de junio de 2024, tras participar del almuerzo realizado en la vivienda de la abuela Catalina y ser visto por última vez en el naranjal.

Los otros diez imputados por el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos, son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.