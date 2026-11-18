En una nueva audiencia por el caso que investiga la desaparición del niño en Corrientes, cruzaron posiciones un policía y una empleada municipal.
El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Peña se reanudó este miércoles con las declaraciones de tres policías en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes.
En este contexto, un suboficial de inteligencia de la Policía Federal y María Victoria Caillava, la ex funcionaria municipal acusada de la sustracción del niño, mantuvieron un careo ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.
Sentada frente al cabo Cristian Raúl Espina, Caillava buscó mostrar familiaridad al saludarlo por su nombre y le recordó que estaba bajo juramento de decir verdad.
“Vos sí me conocés y estuviste en mi casa”, le dijo la mujer, pero el policía le aseguró que no recordaba haberse entrevistado con ella en 9 de Julio durante el mes anterior a la desaparición de Loan Peña.
Pero el suboficial, que presta servicios en la localidad e Goya, respondió: “Yo interactué con muchas personas en 9 de Julio, pero no recuerdo con usted”, a lo que Caillava insistió: “Sí me conocés, sí estuviste en mi casa, fuiste en una moto 110. Permitime refrescarte la memoria”.
“Unos 40 o 50 días antes (de la sustracción de Loan) una nochecita fuiste a mi casa en una moto 110 con otro compañero que andaba en otra moto igual. Los dos estaban de civil. La moto dejaste entre el galpón y la casa, y los hice pasar al comedor de mi casa”, insistió Caillava.
Mientras que Espina insistió en que no recordaba ese encuentro y luego, ante una pregunta concreta, aseguró que nunca fue desde Goya a 9 de Julio en motocicleta “porque hay casi 100 kilómetros”.
El suboficial sostuvo que en sus ocho años de trabajo en inteligencia criminal jamás incorporó como informante a alguna persona. “Debe ponerse en conocimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Juzgado”, explicó.
Fue entonces que la defensa de Caillava intentó demostrar que la mujer colaboraba con las fuerzas federales aportando datos sobre narcomenudeo en 9 de Julio, y que su vinculación con el caso Loan podría tener relación con una venganza.
La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez son los sindicados por el extravío del niño ocurrido el 13 de junio de 2024, tras participar del almuerzo realizado en la vivienda de la abuela Catalina y ser visto por última vez en el naranjal.
Los otros diez imputados por el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos, son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.
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