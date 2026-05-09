Detuvieron a dos adolescentes por una violenta entradera en González Catán

Voceros del caso señalaron que, luego de ser atendido por los profesionales de salud, el joven se encontraba fuera de peligro.

La causa fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma en modalidad entradera” y quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 departamental.

Por disposición del fiscal Volpicina se ordenó la aprehensión de los dos menores, mientras que la Policía continúa con las tareas investigativas para identificar y localizar a los otros dos sospechosos que participaron del asalto y lograron escapar.