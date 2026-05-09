Detuvieron a dos adolescentes por una violenta entradera en González Catán

Los sospechosos tienen 14 y 16 años y están acusados de haber participado de una entradera a junto a otros dos delincuentes que permanecen prófugos.
Dos adolescentes de 14 y 16 años fueron detenidos acusados de haber participado en una violenta entradera ocurrida en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza.
El hecho tuvo como víctima a un joven de 27 años, identificado como Luis Hernán Medina, quien fue golpeado durante el asalto dentro de su vivienda.
Según informaron fuentes policiales, los sospechosos actuaron junto a otros dos delincuentes que lograron escapar y permanecen prófugos. Los detenidos, identificados por sus iniciales E.T. y B.G., fueron interceptados por efectivos policiales en la intersección de las calles Lavalleja y Azul, en el marco de un operativo desplegado tras el robo.
De acuerdo con la investigación, los cuatro atacantes ingresaron a la casa de Medina, donde lo agredieron físicamente y le sustrajeron dinero en efectivo y distintos objetos de valor. Tras el ataque, la víctima fue trasladada al hospital “Simplemente Evita”, donde recibió asistencia médica.
Voceros del caso señalaron que, luego de ser atendido por los profesionales de salud, el joven se encontraba fuera de peligro.
La causa fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma en modalidad entradera” y quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 departamental.
Por disposición del fiscal Volpicina se ordenó la aprehensión de los dos menores, mientras que la Policía continúa con las tareas investigativas para identificar y localizar a los otros dos sospechosos que participaron del asalto y lograron escapar.
comentar