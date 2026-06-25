Detuvieron a "Lucia" una policía aeroportuaria acusada de drogar y robar a un hombre en Quilmes

Las cámaras de seguridad del edificio resultaron determinantes para el avance de la causa ya que registraron el ingreso de la mujer junto a la víctima durante la madrugada y, horas más tarde, su salida cargando una mochila, dos bolsos y una valija.

LL374YODSRC3JEZSTK4DSWCQC4 Los elementos que le quitaron a Lucia de su hogar.

Los registros también muestran que la sospechosa permaneció varios minutos en la vereda con los objetos robados hasta que un vehículo pasó a recogerla cerca de las cuatro de la mañana. Desde entonces, los investigadores comenzaron a reconstruir sus movimientos para identificarla y localizarla.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 2 de Quilmes, que reunió pruebas durante dos meses hasta establecer un domicilio donde podría encontrarse la acusada. Con autorización judicial, efectivos de la Policía Bonaerense allanaron la vivienda y concretaron su detención. Fuentes de la investigación indicaron que la mujer se encontraba con licencia psiquiátrica de la PSA.

Durante el procedimiento se secuestraron cuatro teléfonos celulares, seis relojes masculinos de alta gama, perfumes, valijas identificadas a nombre de víctimas, llaves, controles remotos y prendas de vestir que serán sometidas a peritajes. Mientras la acusada permanece a disposición de la Justicia, los investigadores analizan la posibilidad de que forme parte de una organización más amplia dedicada a cometer robos mediante la misma modalidad.