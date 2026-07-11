Persecución y choque en la General Paz: detienen a un menor con antecedentes

Al corroborar las identidades de los imputados en los sistemas informáticos, los efectivos verificaron que ambos tenían domicilio en Lomas de Zamora y descubrieron que el acompañante, un adolescente de 17 años, tenía cuatro antecedentes por robo en jurisdicción de la Ciudad, los cuales fueron acumulados entre 2023 y 2025.

Asimismo, los uniformados procedieron a la inspección del vehículo en el que se movilizaban y constataron que la unidad no llevaba su llave de ignición y el tambor de arranque estaba dañado, lo que confirmó que el rodado había sido sustraído previamente bajo la modalidad de levantamiento.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores Número 7, a cargo de Gonzalo Oliver de Tezanos, ante la Secretaría Número 21 de Vanina Sanzol, desde donde se dispuso que se labren actuaciones bajo la carátula de "encubrimiento automotor" y se convalide la detención de los dos sospechosos.