Persecución y choque en la General Paz: detienen a un menor con antecedentes

El adolescente, de 17 años, iba en una moto robada junto con otro delincuente. En medio de la persecución, embistieron a un patrullero de la Policía de la Ciudad e intentaron eludir un control de seguridad.
Una persecución a alta velocidad por la avenida General Paz finalizó de forma violenta, cuando dos delincuentes a bordo de una moto robada embistieron a un patrullero de la Policía de la Ciudad e intentaron eludir un control de seguridad. Al cabo, terminaron detenidos y uno de ellos es un menor de 17 años con antecedentes.
El operativo comenzó cuando el personal de la División Anillo Digital logró visualizar a dos personas que circulaban a bordo de una motocicleta Bajaj Rouser 200 sin casco a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi, en sentido hacia el Riachuelo. Al percatarse de la infracción y de la actitud sospechosa de los ocupantes, los efectivos les hicieron señales lumínicas y sonoras para que detuvieran la marcha, pero los sospechosos no acataron la orden policial, aceleraron y dieron inicio a una veloz fuga.
Según fuentes policiales, el escape se extendió por varios kilómetros a lo largo de la traza interjurisdiccional hasta que los uniformados lograron acorralar a los delincuentes en la colectora de la General Paz, a la altura de la localidad de Villa Madero, en la provincia de Buenos Aires.
En un último intento por continuar con la huida, los motociclistas realizaron maniobras evasivas que incluyeron un choque contra un paragolpes delantero del móvil y otro en la puerta del conductor, tras lo cual perdieron el control del rodado y fueron inmediatamente reducidos por los agentes de la fuerza de seguridad porteña.
Al corroborar las identidades de los imputados en los sistemas informáticos, los efectivos verificaron que ambos tenían domicilio en Lomas de Zamora y descubrieron que el acompañante, un adolescente de 17 años, tenía cuatro antecedentes por robo en jurisdicción de la Ciudad, los cuales fueron acumulados entre 2023 y 2025.
Asimismo, los uniformados procedieron a la inspección del vehículo en el que se movilizaban y constataron que la unidad no llevaba su llave de ignición y el tambor de arranque estaba dañado, lo que confirmó que el rodado había sido sustraído previamente bajo la modalidad de levantamiento.
El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores Número 7, a cargo de Gonzalo Oliver de Tezanos, ante la Secretaría Número 21 de Vanina Sanzol, desde donde se dispuso que se labren actuaciones bajo la carátula de "encubrimiento automotor" y se convalide la detención de los dos sospechosos.