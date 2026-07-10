Tragedia en la Autovía 7: tres muertos y varios heridos en un choque múltiple

Rescataron a una mujer

Una cuarta ocupante del Corsa, una mujer, logró ser rescatada por vecinos que presenciaron el accidente antes de la llegada de los bomberos. Posteriormente fue trasladada al Hospital Municipal de San Andrés de Giles, donde permanece internada con heridas de consideración.

El conductor de la Fiat Strada también sufrió lesiones de gravedad. Según indicaron las fuentes, recibió un fuerte golpe en la cabeza y permanece internado en terapia intensiva en el mismo hospital, siendo el paciente más comprometido entre los sobrevivientes.

En tanto, las dos personas que viajaban en el Renault Sandero fueron asistidas por los servicios de emergencia y derivadas al Hospital Municipal de Carmen de Areco.

Según las primeras reconstrucciones, el accidente comenzó cuando el Renault Sandero, que circulaba en el mismo sentido que el Chevrolet Corsa, impactó desde atrás al vehículo. Como consecuencia del golpe, el Corsa perdió el control, atravesó el cantero central e ingresó al carril contrario, donde chocó frontalmente contra la Fiat Strada que circulaba en dirección opuesta.

La investigación

La principal hipótesis que manejan los investigadores surgió del testimonio de la conductora del Sandero, quien habría manifestado que se quedó dormida antes de producirse el impacto. Esa declaración deberá ser corroborada en el marco de la investigación judicial junto con las pericias accidentológicas.

Los investigadores también intentan determinar cuántas personas viajaban en la Fiat Strada. Mientras algunos testigos sostienen que solo iba el conductor, otros afirman que había un segundo ocupante. Hasta el momento, únicamente se confirmó la internación del conductor.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Científica y Policía Vial, además de los Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles, encabezados por el comandante mayor Darío Boveri. Durante varias horas el tránsito permaneció asistido mientras se realizaban las pericias para establecer con precisión la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades del trágico siniestro.