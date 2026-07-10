Carlos Paz: una patota atacó a golpes a un chico de 15 años y le hundió el cráneo

De acuerdo con la información difundida por TN y replicada por otros medios, la agresión habría comenzado tras una discusión. Uno de los presuntos atacantes golpeó al joven con una botella de vidrio en la cabeza, provocando que cayera inconsciente al suelo.

Una vez indefensa la víctima, los demás integrantes del grupo continuaron golpeándolo y también agredieron al amigo que lo acompañaba.

Los investigadores manejan la hipótesis de que el episodio estaría vinculado a un conflicto previo entre la víctima y otros adolescentes de entre 15 y 16 años.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no difundieron oficialmente detalles sobre el origen de esa disputa ni sobre posibles imputaciones. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, que trabaja en la recopilación de testimonios y otras pruebas para determinar las circunstancias exactas del hecho.

Tras la agresión, el adolescente fue auxiliado por su amigo y por vecinos de la zona mientras aguardaban la llegada del servicio de emergencias.

Inicialmente recibió atención en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz, pero debido a la gravedad de las lesiones los médicos decidieron trasladarlo al Hospital de Urgencias de Córdoba capital, uno de los principales centros de atención para pacientes con traumatismos complejos en la provincia.

Durante la madrugada fue sometido a una cirugía de urgencia por el severo traumatismo craneal. Al cierre de las últimas informaciones, permanecía internado con pronóstico reservado y bajo estricta observación médica.

Los especialistas indicaron a la familia que debían transcurrir al menos 48 horas para contar con una evaluación más precisa sobre su evolución clínica.

El caso generó una fuerte repercusión en Córdoba y volvió a poner el foco sobre los hechos de violencia grupal protagonizados por adolescentes.

La investigación se encuentra en una etapa inicial, aunque las pesquisas trabajan sobre distintos elementos probatorios para reconstruir la secuencia completa del ataque.