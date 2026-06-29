Piratería audiovisual: cae una banda vendía dispositivos TV Boxes

Identificaron a ocho personas estaban encargadas de abastecer el mercado local mediante importaciones desde China y Paraguay.
Ocho personas fueron identificadas por integrar presuntamente una organización delictiva dedicada a la piratería audiovisual, con la importación, distribución y comercialización masiva de TV boxes adulterados.
El Juzgado de Garantías N.° 4 de San Isidro ordenó una serie de procedimientos que derivaron en el secuestro de 10 mil dispositivos y material de interés para la investigación impulsada por la Fiscalía de Cibercrimen de esa localidad, según informó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que participó del procedimiento junto a personal de la DDI San Isidro de la Policía Bonaerense y de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad.
Las pesquisas permitieron dar con las identidades de ocho implicados encargados de abastecer el mercado local mediante las importaciones desde China y Paraguay, al tiempo que se constató que estos objetos operan con malware, un sistema operativo diseñado para comprometer la seguridad de los usuarios y recolectar sus datos personales.
En tanto, LALIGA aportó evidencia clave e inteligencia técnica para avanzar en el caso, mientras que Mercado Libre colaboró con un análisis sobre su plataforma, al vincular información de vendedores digitales con datos del circuito físico, informaron fuentes policiales
De este modo, se detectaron más de 500 comerciantes de TV Boxes ilegales, cargados con aplicaciones de streaming pirata como Magis TV, My Family Cinema y Xuper TV, entre otras.
Se estima que en la Argentina hay un millón y medio de unidades anuales, aunque menos de la mitad ingresaría por canales declarados ante la aduana, con un valor de 50 dólares cada uno.
Además, de acuerdo a información del expediente, habría al menos 8 millones de usuarios pagos comprobados, con un potencial de hasta 20 millones en toda la región.