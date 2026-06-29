Piratería audiovisual: cae una banda vendía dispositivos TV Boxes

De este modo, se detectaron más de 500 comerciantes de TV Boxes ilegales, cargados con aplicaciones de streaming pirata como Magis TV, My Family Cinema y Xuper TV, entre otras.

Se estima que en la Argentina hay un millón y medio de unidades anuales, aunque menos de la mitad ingresaría por canales declarados ante la aduana, con un valor de 50 dólares cada uno.

Además, de acuerdo a información del expediente, habría al menos 8 millones de usuarios pagos comprobados, con un potencial de hasta 20 millones en toda la región.