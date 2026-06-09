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Caso Agostina Vega: el video de Claudio Barrelier y Soledad Andreani tras el femicidio

El imputado y la acusada fueron filmados, por cámaras de seguridad públicas, cuando bajaban del Ford Ka que se usó para descartar el cuerpo de la adolescente de 14 años.

Un video tomado por cámaras de seguridad de la vía pública muestra a Claudio Barrelier junto a Soledad Andreani, luego de que el imputado habría asesinado a Agostina Vega, lo que representaría un prueba que puede cambiar el contexto de la causa.

El Doce TV de Córdoba compartió el corte donde dos de los tres detenidos por el femicidio bajaron del Ford Ka negro, perteneciente a Andreani y utilizado por el propio Barrelier para llevar los restos de la adolescente de 14 años hasta el descampado donde fue hallada descuartizada.

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El contenido no sólo hace referencia a la primera vez que ambos acusados se vieron después del homicidio, sino que además los posiciona frente a un local y luego a la implicada mientras conversaba por celular. Incluso, en un diálogo entre ellos dentro del mismo rodado.

ADEMÁS: Caso Agostina Vega: detuvieron a Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka

En la secuencia se puede apreciar que Barrelier extrae una tela del baúl para doblarla y volverla a guardar. A continuación realizaron compras en un local y guardaron los productos allí. Lejos de la frialdad con que atraviesan la rutina, este corto tiene lugar minutos después de que el principal acusado habría descartado el cuerpo de la menor.

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La difusión de las imágenes se produce un día después de la detención de Andreani. La mujer, expareja de Barrelier y propietaria del Ford Ka, quedó imputada por encubrimiento agravado. En el expediente consta además que el vehículo fue lavado después de haber sido utilizado por el principal acusado.

Para el fiscal Raúl Garzón, el crimen ocurrió entre la noche del sábado 23 de mayo y las primeras horas de la madrugada del domingo 24 en la vivienda de barrio Cofico donde residía Barrelier. Actualmente, Barrelier permanece detenido en el Complejo Penitenciario de Bouwer e imputado por el femicidio de la menor, mientras que Andreani y Osvaldo Fassetta enfrentan cargos por encubrimiento agravado.

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