Morena Rial fue condenada a tres años de cárcel y pidió la libertad condicional

Morena Rial llegó al juicio acusada del delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción. Había sido sido detenida por un asalto ocurrido el 18 de enero de 2025 cerca de las 22 en una casa de Villa Adelina. En el momento del robo, los dueños estaban de vacaciones en Pinamar.

Se viene otro juicio para Morena Rial

El 21 de septiembre próximo comenzará un nuevo juicio oral contra la hija del periodista por una causa de robos y amenazas presuntamente cometidos contra dos ex novios, Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri. El proceso se llevará a cabo en la Cámara en lo Criminal y Corrección de 11ª Nominación de la ciudad de Córdoba.

La acusación formal contra Morena es robo, hurto, amenazas y coacción. Meses atrás había solicitado una probation y una reparación económica para los damnificados, pero ambos lo rechazaron y pidieron que sea juzgada en un debate oral.