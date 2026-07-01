Morena Rial fue condenada a tres años de cárcel y pidió la libertad condicional

La hija del conductor televisivo recibió esa pena por participar en una serie de robos en el Conurbano. Su abogado solicitó que le concedan la excarcelación "en términos de libertad condicional".
La influencer Morena Rial fue condenada este miércoles a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por haber participado en una serie de robos en las localidades bonaerenses de Villa Adelina y Castelar. El fallo fue dictado por la jueza María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, después de homologar un acuerdo de juicio abreviado firmado entre la defensa y el fiscal general adjunto Patricio Ferrari.
Una vez conocida la condena, el abogado de la hija del periodista Jorge Rial pidió su excarcelación "en términos de libertad condicional", según confiaron fuentes judiciales. La magistrada ordenó un peritaje psicológico y solicitó la opinión del fiscal sobre el planteo.
En la actualidad, la joven mediática goza del beneficio de prisión domiciliaria monitoreada con una tobillera electrónica y se encuentra sujeta a una prohibición de acceso a las redes sociales. Vive en la casa de su hermana Rocío, en el barrio porteño de Colegiales, junto con su hijo Amadeo.
Antes de cumplir arresto domiciliario había regresado a la cárcel por no justificar sus ausencias de las semanas del 18 al 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre de 2025, y por faltas de constancias de empleo. Algunos de los requisitos que se le había impuso a la hija del conductor televisivo fueron la prohibición absoluta para salir del país, permanecer en el domicilio que declaró ante la Justicia y realizar un tratamiento psicológico.
Morena Rial llegó al juicio acusada del delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción. Había sido sido detenida por un asalto ocurrido el 18 de enero de 2025 cerca de las 22 en una casa de Villa Adelina. En el momento del robo, los dueños estaban de vacaciones en Pinamar.
El 21 de septiembre próximo comenzará un nuevo juicio oral contra la hija del periodista por una causa de robos y amenazas presuntamente cometidos contra dos ex novios, Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni Lutri. El proceso se llevará a cabo en la Cámara en lo Criminal y Corrección de 11ª Nominación de la ciudad de Córdoba.
La acusación formal contra Morena es robo, hurto, amenazas y coacción. Meses atrás había solicitado una probation y una reparación económica para los damnificados, pero ambos lo rechazaron y pidieron que sea juzgada en un debate oral.