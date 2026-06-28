Agostina Vega: una testigo reveló detalles del bar Wachitas y habló de "gente de poder"

“Me preguntó a qué me dedicaba y le respondí que era trabajadora sexual. Me ofreció trabajar con ella, me contó cómo era la modalidad, que los tipos eran gente de plata, de poder, se podía ganar bien depende el servicio que uno hiciera”, declaró.

Hombres de poder

Según Carla, los clientes del lugar podían ser “políticos o empresarios”. Los describió como hombres que concurrían vestidos con trajes, camisas, zapatos de cuero y lentes, aunque aclaró que nunca supo sus nombres ni sus identidades.

“Los tipos tenían un carguito lindo. Yo estuve aproximadamente entre 2020 y 2023 aunque no frecuentaba mucho. Iba los viernes y sábados”, sostuvo.

La testigo afirmó además que los recitales y tributos de bandas de rock que se realizaban en el lugar funcionaban como una “pantalla” para otra actividad. “Nosotras hacíamos nuestra parte”, explicó, y agregó que Soledad Andreani era quien organizaba la dinámica interna.

“Soledad era la proxeneta, cobraba el 50% de lo ganado. Ella nos decía que nos íbamos a acostar con ‘gente de filo’, no con los rolingas”, declaró.

En su testimonio, Carla aseguró que no vio a Claudio Barrelier ni a Osvaldo Fassetta, pero sí mencionó a Mariana Soledad Palmero, pareja del principal acusado. Según dijo, Palmero trabajaba en el lugar realizando tareas como limpieza, atención de mesas y servicio de bebidas.

“Yo salgo a hablar porque la conozco. Palmero es un monstruo, se hace la víctima, no es que ella fue engañada. Ahora me empiezan a cerrar muchas cosas”, expresó.

Otros lugares como Wachitas

La mujer también vinculó a Wachitas con otros espacios nocturnos y aseguró que existían lugares con una modalidad similar. Mencionó al local Punta Alvear, donde dijo haber concurrido hasta el año pasado, y afirmó que allí también había un ambiente relacionado con sexo, prostitución y consumo de sustancias.

“Siempre me gustaba ese ambiente, la joda, el cuarteto”, relató, aunque aclaró que había dejado de consumir pastillas y marihuana y que solo bebía alcohol ocasionalmente.

El bar Wachitas fue clausurado definitivamente por el Ente Municipal de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba luego de detectar reiterados incumplimientos vinculados a seguridad, higiene y funcionamiento del establecimiento.

Además, Carla aportó otro dato durante su declaración: aseguró que cuando fue convocada a la Jefatura de Policía de Córdoba le informaron que existía un registro en el que figuraba como desaparecida desde 2019.

“Me dan un papel que dice que yo desde 2019 salgo como desaparecida y eso no lo sabía. En ese momento me encontraba en situación de calle y ya ejercía”, contó.

Su testimonio se convirtió en una de las piezas centrales para los investigadores, que buscan reconstruir el entorno en el que se movía Agostina y determinar las responsabilidades detrás del crimen que conmocionó a Córdoba.