El Chaltén: hallan un muerto dentro de un hotel de los Kirchner

De acuerdo a lo que informaron fuentes policiales a medios locales, fueron los propios vecinos del edificio quienes descubrieron el cadáver.

Ante la falta de noticias del hombre durante varias horas, y de que no contestara los llamados y los mensajes, los vecinos decidieron ingresar a la habitación.

Las primeras versiones que parten de las autoridades señalan que se trataría de un suicidio. Los testimonios iniciales recogidos por la Policía de El Chaltén dan a entender que el hombre, quien fue encontrado el martes 21 de octubre, estaba atravesando una cuadro de depresión.

image

La situación legal del inmueble

Este trágico episodio ocurre en medio de la situación judicial que atraviesa el Hotel La Aldea, en medio de la causa por la usurpación del inmueble.

En las últimas semanas, se había notificado una intimación judicial dirigida a cerca de 40 familias que residen en el complejo de manera ilegal, exigiéndoles que desalojen el lugar.

Una ocupación con más de 100 personas

La ocupación ilegal comenzó con dos familias, pero hoy más de cien personas dentro del lugar. La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, constituida en parte querellante reclamó que se desalojen las instalaciones y un juez ordenó que las saquen en un plazo de 60 días.

El hotel ocupado es La Aldea, ubicado en El Chaltén a los pies de la montaña en la capital del trekking. La causa la sigue el Juzgado de Instrucción de El Calafate, desde donde se dispuso inmediatamente la realización de la autopsia correspondiente.

El Chaltén. es una pequeña ciudad que se encuentra a una hora de El Calafate y se trata del municipio más joven del país, fundado durante la gobernación de Arturo Puricelli.