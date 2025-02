El desgarrador testimonio de la mamá de Kim Gómez: "Destrozaron a mi bebé"

“Que se haga justicia, Kim no fue la primera, pero quiero que sea la última. Me la destrozaron a mi bebé. No puedo olvidar de sus imágenes”, declaró entre lágrimas al salir de una reunión con María Lescano, la jueza a cargo del caso, en la que también estuvo Marcos Gómez, el papá de la niña y su ex pareja.

Luego, la mujer agregó: “No nos dejen solos, queremos que nos ayuden en todo lo que puedan”. En diálogo con la prensa, aseguró que está conforme con la Justicia, ya que la magistrada y la fiscal, por Carmen Ibarra, se portaron “de diez”. Además, relató que tuvo la posibilidad de estar cara a cara con uno de los asesinos de su hija, a quien no pudo decirle nada.

Luego, Marcos confirmó que se trata del mayor de los delincuentes (17), identificado como T. G. Consultada si tenía algún mensaje para darle a los políticos, Florencia respondió: “Por favor, hagan algo, muévanse, no dejen todo así como está y todos los padres que cuiden a sus hijos”. “¡Tienen que hacer Justicia por Kim y por todos los nenes que pasaron por algo similar! Que paguen“, completó.

Kim Gómez La Plata Homicidio.jpg El cadáver de la criatura fue hallado debajo el auto que se habían llevado los delincuentes.

Marcos, quien ya había hablado con la prensa durante el último adiós a su hija, brindó más detalles sobre el encuentro quetuvieron con T.G: “Lo pude ver a la cara. Me quiero guardar para mí las cosas que sentí porque tuve muchas sensaciones feas, malas, inclusive, algunas hasta buenas"

"Es raro, es difícil. No le deseo a nadie pasar por esto. Le pude decir algunas cosas al chico y la verdad que me siento bien”, agregó. Y señaló que ahora intentará conocer al segundo delincuente, de 14 años. “Vamos a hacer justicia, estoy seguro, pero no me voy a quedar ahí solo. Los chicos estos se van a tener que hacer responsables”, agregó.

Cómo fue el brutal crimen de Kim Gómez

El homicidio de Kim ocurrió el martes, alrededor de las 22. Dos delincuentes de 14 y 17 años robaron un auto que estaba estacionado frente al supermercado mayorista El Nene, ubicado en 72 y 24 del barrio Altos de San Lorenzo de la capital bonarense. Dentro del coche estaba la nena esperando por su mamá.

Los ladrones emprendieron la huida y la niña falleció unas cuadras más adelante. De acuerdo con las imágenes que se conocieron sobre el hecho, la menor quedó colgada del auto y fue arrastrada al tiempo que se golpeaba contra el asfalto. El cinturón de seguridad la mantuvo sujeta, dejando parte de su cuerpo suspendido en el aire. Su cabeza golpeó contra el piso, causándole traumatismo craneal que se presume fue la causa de su muerte.

Investigadores confirmaron que la niña murió por un shock hipovolémico debido a una serie de traumatismos. El cadáver presentó fracturas múltiples y una serie de lesiones producidas por el arrastre. Varios testigos sumaron datos escalofriantes al expediente. Al menos uno de ellos afirmó que los delincuentes intentaron arrojar a la niña por la ventana del Fiat Palio. Otros vieron cómo la arrastraron por varias cuadras, lo que le causó los golpes que llevaron a su muerte.

Hay una gran cantidad de pruebas en contra del mayor de los detenidos. Entre ellas, el análisis de las imágenes de una cámara de seguridad previa que lo muestran con un short con la cara de Diego Maradona. Ese mismo short fue encontrado por la DDI platense en un allanamiento a su casa, ubicada en el mismo barrio.

Kim Gómez La Plata Homicidio Delincuentes Presos.jpg Los dos sospechosos detenidos tienen 17 y 14 años.

Tal como se mencionó, había sido detenido a principios de febrero por una tentativa de robo de un automotor. El hecho le valió un registro en una seccional de la Policía Bonaerense. Sin embargo, la fiscal Sabrina Caldera no solicitó la detención y fue entregado a sus padres, por tratarse de un menor de edad.

Por otro lado, su cómplice, de 14 años, fue individualizado bajo las siglas N.M. Se encuentra alojado en un centro de contención de menores del Gobierno bonaerense. Sin embargo, por su edad, no podrá ser condenado.