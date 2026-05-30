Ketamina, MDMA y una fortuna en efectivo lo encontrado al exfuncionario

Hallazgo llamativo

El hallazgo más llamativo fue el dinero en efectivo encontrado en dos propiedades atribuidas a Leal. En su departamento de la calle Ortiz de Ocampo, en el barrio porteño de Palermo, los agentes secuestraron 803.754 dólares estadounidenses, además de diversas sumas en otras monedas.

Entre ellas se contabilizaron 2.486.200 pesos argentinos, 69.100 pesos uruguayos, 6.258 reales brasileños, 3.040 pesos mexicanos, 302.000 pesos colombianos, 165 euros y hasta 2.000 chelines tanzanos, una moneda poco habitual en este tipo de investigaciones.

La mayor cantidad de dinero, sin embargo, apareció en otro inmueble vinculado al ex funcionario ubicado sobre la avenida Boulogne Sur Mer, en la ciudad de Mendoza. Allí los investigadores encontraron 1.787.600 dólares en efectivo guardados en la propiedad.

La suma total secuestrada entre ambos domicilios ascendió a 2.591.354 dólares, monto que quedó bajo custodia judicial mientras se intenta establecer su origen y destino.

Droga secuestrada

Los operativos también permitieron descubrir distintos tipos de estupefacientes. En el departamento de Palermo fueron hallados 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína y un vapeador con cannabis.

Junto a las sustancias se encontraron quince cucharas y quince bolsas plásticas que, según los investigadores, podrían estar vinculadas al fraccionamiento o manipulación de las drogas.

La presencia de estos elementos fue uno de los factores que derivó en la decisión judicial de ordenar la detención de Leal, una medida que inicialmente no formaba parte de los objetivos principales de la investigación.

Además del dinero y los estupefacientes, la Policía Federal secuestró una importante cantidad de dispositivos electrónicos y documentación que ahora serán sometidos a peritajes.

En la vivienda de Palermo fueron incautados cinco teléfonos celulares, dos computadoras portátiles, un iPad, cuatro pendrives, un reloj inteligente, un inhibidor de señal y una valija con cámaras, grabadoras y anteojos.

También se encontraron cuatro pasaportes y documentación que los investigadores consideran relevante para reconstruir movimientos, operaciones y posibles vínculos asociados a la causa.

En Mendoza, los procedimientos permitieron secuestrar un teléfono celular y un cuaderno con anotaciones en la propiedad de Boulogne Sur Mer, un CD en un inmueble de Las Heras y dos discos externos, un pendrive y documentación en una vivienda de Chacras de Coria.

Todos los elementos permanecen bajo custodia de la Justicia federal y serán analizados en los próximos meses. Los investigadores buscan determinar si existe relación entre los bienes secuestrados, la denuncia original por la presunta sustracción de equipamiento tecnológico y otras posibles maniobras que puedan surgir a partir del material incautado.