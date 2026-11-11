El fiscal pidió 11 años de prisión para "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Díaz

También relacionó el acceso a un arma con el consumo problemático de sustancias y mencionó otros antecedentes en los que el músico habría estado involucrado en situaciones con armas de fuego. Entre ellos, recordó una detención en 2015 en Villa Lugano y un episodio en el que habría amenazado a la madre de una fan que le había pedido una fotografía.

Para reconstruir el homicidio, el fiscal recurrió a las declaraciones de quienes presenciaron o conocieron aspectos del episodio. Entre ellas, repasó el testimonio de Agustina Invernoz, expareja del cantante, quien contó que lo sucedido le dejó secuelas psicológicas y la llevó a iniciar un tratamiento.

Además, citó al testigo Carlos Ulises Stiempcich, quien declaró que Díaz se había sacado la campera y realizado un amague, pero que no llegó a agredir físicamente al músico. Pero aún así, Pity le disparó en el rostro y continuó atacándolo cuando ya estaba en el suelo.

“Le disparó primero para matarlo y en el suelo se aseguró de que Díaz esté muerto. No con tres, cuatro fueron, tres que impactan en Díaz. En la escena se ve que son cinco tiros, no cuatro. El imputado tenía la intención de matar”, sostuvo Abraldes.

En esa misma línea, el fiscal cerró su reconstrucción con otra acusación contundente: “Pity andaba armado desde siempre, y Díaz no era ningún cobarde. Pity se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más”.

A Pity Alvarez se lo acusa de asesinar a Cristian Maximiliano Díaz, en el complejo Cardenal Samoré de Villa Lugano.

El pedido de la querella contra Pity Álvarez

El viernes pasado, durante su exposición, el abogado Fabián Améndola, representante de la querella junto a Fernando Burlando, solicitó una pena de 11 años y dos meses de prisión para el músico.

El letrado consideró que el cantante comprendía sus actos al momento del ataque y rechazó que hubiera actuado en legítima defensa. De acuerdo con la reconstrucción presentada por esa parte, el acusado efectuó cuatro disparos contra Díaz, tres de ellos a corta distancia.

Además, y por último, Améndola pidió que, en caso de una condena, el músico pueda acceder al arresto domiciliario, con permisos para trabajar y continuar con sus tratamientos médicos. El viernes será el turno de la defensa, en una instancia que acercará el proceso a su etapa final.