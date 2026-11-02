Pity Álvarez declaró en el juicio: "Cuando disparé, fue un fogonazo blanco en mi cabeza"

El músico señaló que llevaba una mochila con dinero y equipos electrónicos que utilizaba para grabar en la calle. Antes de emprender el viaje, le preguntó a Díaz si estaba seguro de llevarlo hasta allí. "Me muestra en su cintura una pistola y le dije ‘vamos’", recordó.

En su declaración, el artista dijo que 'El Gringo' no lo había esperado mientras realizaba su tarea: "No tardé más de cinco minutos, creo, pero no sé si estoy en lo cierto. Pude haber tardado cinco, siete o cuatro. Cuando salí, ya no estaba. Me dejó tirado".

Al regresar caminando a su barrio, dijo, se encontró con un grupo de conocidos de la víctima. "'El Gringo’ se tuvo que ir, nos dejó la mochila”, le comentaron a Pity, cuya preocupación no era el dinero, sino las llaves de su casa. “Les dije a los pibes: ‘Díganle al Gringo que de esto vamos a hablar, que esto no va a quedar así’. Nunca dije: ‘Le voy a pegar un tiro’”.

Tras un breve cuarto intermedio, el músico regresó a la sala y continuó con su declaración. En ese tramo, reconstruyó el encuentro que mantuvo con Díaz en el edificio, el vecino lo increpó y le preguntó si tenía algún problema con él: “Cuando me doy vuelta veo quién es. Él estaba, no me acuerdo si tenía gorrita, no me acuerdo, pero tenía un pullover azul con un bolsillo. Me dice si tenía algún problema con él. Creo que me habré dado cuenta y le habré dicho ‘no, amigo’”.

De acuerdo con la versión del cantante, el hombre estaba alcoholizado y bajo los efectos de pastillas. “La forma más rápida para salir de ese lugar fue decirle en ese momento que no me pasa nada”, explicó. Además, recordó una de las frases que le habría dicho Díaz: “Me acuerdo que me vino a decir que él era el Cristian del barrio, que yo no era el Cristian, que era él, como diciendo ‘Cristian soy yo’”.

En medio de la discusión intervino un segundo hombre, a quien Pity identificó como Ulises, un boxeador al que conocía del barrio. Según contó, intentaba separarlos y le hacía señas para que no se enfrentara con Díaz. “Menos mal que estaba él, porque es muy grande y un cabezazo o una trompada me hubiese dejado tirado en el piso”, sostuvo.

El músico también evocó que había sido operado de la cadera luego de sufrir una caída de su moto en la autopista y que todavía tenía dificultades para caminar. Por eso, aseguró que durante los primeros minutos intentó evitar la discusión y retirarse del lugar junto a la mujer que lo acompañaba. Sin embargo, afirmó que el vecino comenzó a lanzarle trompadas y cabezazos, mientras el otro hombre intentaba separarlos. 'Pity' relató que llegó a sentirse acorralado y que empezó a tener miedo.

En ese momento, el cantante se levantó de su silla para mostrarles a los integrantes del tribunal cómo Díaz se había quitado el pullover. Debajo de la prenda, según declaró, llevaba un arma de fuego. “Se sacó un pullover. Tiene un arma, no sé si una 18 o una 32, era más grande que la mía”, afirmó.

También recordó que, antes de quitarse la prenda, Díaz le había entregado una bolsa transparente y un fajo de dinero al otro hombre. “Cuando se saca el pullover, dije ‘aaahh, problema’. Entonces empiezo a ver cómo se empieza a mover. Miro al que tiene al lado como diciendo ‘amigo, hacé algo, porque está sacado y la tiene conmigo’”, relató. Según su reconstrucción, logró tranquilizarlo mediante el diálogo y la situación tomó un rumbo inesperado: Díaz le propuso sacarse una foto juntos. “Pasó de estar violento, lo calmo con palabras, entro en su mundo de palabras y me dice que está todo bien”, contó.

'Pity' Alvarez está acusado de asesinar a Cristian Díaz, en el complejo Cardenal Samoré, de Villa Lugano.

Después de tomarse la selfie, Díaz volvió a ponerse el pullover, recuperó la bolsa y el dinero y le indicó a 'Pity' que se fuera. “Me acuerdo que dije ‘uh, se terminó todo’. Le pide la bolsa al amigo, la plata y me dice ‘andá, Pity, pero no digas más que me vas a pegar un tiro’”, recordó.

El músico aseguró que creyó que el conflicto había terminado, aunque la discusión volvió a subir de tono cuando le respondió. “Le respondo y ahí empieza otra vez... ‘ehhh, pero qué me estás diciendo’. No voy a poner excusas ni a compararme con nadie, pero hay que estar acorralado en ese momento por un tipo peligroso”, sostuvo.

“Nunca le dije que le iba a pegar un tiro”

'Pity' insistió en que nunca había amenazado a Díaz: “Nunca le dije que le iba a pegar un tiro, si le voy a hacer eso no se lo voy a estar contando”. Luego, contó que el enfrentamiento volvió a intensificarse: Díaz se quitó nuevamente el pullover, le entregó otra vez la bolsa al hombre que estaba con él y comenzó a darle cabezazos. “Levanté el arma, tiré, no sé a dónde, creo que apunté a su cuerpo”, declaró al recordar el momento del disparo.

El músico aseguró que, después de accionar el arma, quedó desorientado y durante algunos segundos no pudo comprender lo que había sucedido. “Cuando disparé, fue un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos después”, relató. También recordó que la mujer que lo acompañaba le gritaba: “Lo mataste, lo mataste”.

Finalmente, contó que abandonó el lugar en su auto y se dirigió hacia el boliche Pinar de Rocha, aunque aseguró que no podía controlar sus movimientos. “No sabía por dónde iba, no sabía a qué velocidad iba, no sabía dónde estaban los pedales. No era yo, me transformé”, expresó.

El pedido de disculpas a la familia

En el tramo final de su declaración, Pity se mostró arrepentido por lo ocurrido y manifestó su intención de acercarse a los familiares de Díaz para intentar reparar, en la medida de lo posible, el daño causado. “¿Cómo no voy a estar arrepentido? Desconozco lo que hice por el tipo de persona que sé que soy”, expresó.

En ese sentido, manifestó que le gustaría ayudarlos económicamente con los ingresos que obtenga a través de su música e, incluso, propuso realizar un espectáculo con ese objetivo. “No les voy a devolver la vida, porque sé lo que es perder a un papá. Aunque sea hacer algo económicamente, tratar de solucionarle lo que pueda desde este lugar en el que estoy”, sostuvo.

Al cierre de su declaración, que se extendió durante más de tres horas y media, su abogado Sebastián Queijeiro le preguntó si quería dirigirse a los familiares de la víctima, que se encontraban presentes en la sala. La respuesta del músico fue breve: “Le pido mil disculpas a la familia”.