El padre del joven que golpeó a un playero dijo que su hijo se oculta en Uruguay

"No lo estoy viendo a mi hijo. Todo el mundo sabe que está en Uruguay", aseguró Javier, padre de C.M.A., quien permanece prófugo desde el 26 de noviembre último, cuando el fiscal Penal, Contravencional y de Faltas a cargo de la causa, Mauro Tereszko, solicitó su inmediata detención.

El hombre defendió su accionar al considerar que López, de 66 años era "un sinvergüenza", y explicó que su hijo aún no se presentó ante la Justicia porque no tienen "garantías jurídicas".

Arturo-Lopez-caido.jpg Arturo López yace en el piso tras el golpe que le propinó C.M.A. Captura.

"La familia de este tipo nos inició juicio en lo civil. Las hijas de esta persona me nombraron. En qué estoy imputado para que me nombren. Obviamente les interesa la plata", indicó Javier, quien dice desempeñarse como changarín y que "no tenía ni un peso".

Además, asegura que López -quien todavía continúa internado "en estado delicado" en un centro de salud ubicado en el barrio porteño de Palermo, era un "sinvergüenza" que hostigaba a C.M.A.: "Mi hijo solamente respondió ante un hostigamiento. Él era un tipo grande que se dedicaba a molestar a criaturas. Ahora las criaturas tienen que estar pagando los platos rotos."

Playero-golpeado.mp4

Y agregó que "no era un viejito bueno como lo quieren hacer quedar. Era un reverendo hijo de re mil puta que metió a mi hijo en terrible quilombo y encima no se aguantaba ni un palmazo. Es un viejo de cartón".

No obstante, Javier declaró que su hijo se lamenta lo ocurrido y que quiere que "esta causa termine". "Mi hijo se lamenta. Quisiera volver el tiempo atrás. Ya quiero que se termine esta causa. Trato de seguir el estado de salud del hombre. Yo hago que me digan a ver cómo está", finalizó el padre de C.M.A.

Fuente: Télam.