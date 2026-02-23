Empezó el juicio a Felipe Pettinato: qué declaró la madre del neurólogo fallecido

“No, voy a usar mi derecho de no declarar”, respondió el imitador de Michael Jackson ante la pregunta del presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, Enrique Gamboa, acompañado por sus colegas Gustavo Valle y Gabriel Vega.

El acusado por el delito de "Estrago doloso seguido de muerte" brindó sus datos personales durante la audiencia virtual: señaló que tiene 32 años, es padre de una niña, a quien ve semanalmente y colabora en la manutención, reside en un departamento de Belgrano perteneciente a su hermano y está soltero.

Además, reconoció haber tenido una adicción a los estupefacientes y que consumía psicofármacos y cocaína "de forma diaria".

Luego, comenzó la ronda de testimonios con la madre del médico neurólogo, Delia Beatriz Muzio, que afirmó que su hijo le indicó un día antes del incendio que concurriría al inmueble porque Pettinato “se sentía mal”, de acuerdo con la información del sitio Fiscales.

En su declaración, la mujer recordó que el hijo del músico y conductor de TV iba todos los días a la casa del especialista a verlo o solicitarle recetas. "Siempre estaba pidiéndole cosas, llamaba por teléfono, aparecía. No había manera de sacarlo. Él tenía una obsesión con mi hijo, pero Melchor le tenía mucha paciencia y trataba siempre de guiarlo", señaló.

M Rodrigo Melchor Romero (1).jpg Melchor Rodrigo murió por las quemaduras sufridas durante el incendio.

“Algo que no puedo entender es cómo Pettinato no hizo nada por sacarlo del cuarto. El fuego se inició ahí donde estaban ellos, él podría haberlo arrastrado afuera. Mi hijo estaba dormido por el cansancio, era un departamento chico. Pettinato salió bien vestido, sin un rasguño y recién cuando estaba afuera dijo que había alguien dentro, cuando ya no se podía hacer nada. No hizo nada por salvarlo", y si hubiera pasado a la inversa, "mi hijo se hubiera metido para sacarlo. Es muy doloroso todo esto“, lamentó.

La autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense determinó que la muerte del especialista fue producto de “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal” y por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”.

La mujer, que es querellante en la investigación, calificó a Melchor como “una persona solidaria y comprometida con los pacientes”, a la vez que tres oficiales de la Policía de la Ciudad consignaron haber intervenido en el foco ígneo y una vecina del mismo piso sostuvo que Felipe golpeó su puerta y dijo que la víctima se encontraba en esa vivienda.

El juicio, que tiene previstas seis audiencias, se reanudará el próximo lunes con la declaración de otros vecinos y legistas. En caso de ser encontrado culpable, Felipe Pettinato podría recibir una condena de ocho a 25 años de cárcel.