Detuvieron a un empresario acusado de organizar un robo en un country

La investigación quedó a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Zárate-Campana y de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Escobar, encabezada por el fiscal Claudio Aundjian. Las tareas de inteligencia y la recolección de pruebas permitieron identificar a los tres sospechosos y establecer que uno de ellos vivía en una propiedad lindera a la casa asaltada.

El principal acusado es un empresario dedicado al rubro de montajes industriales que alquilaba una vivienda dentro del mismo barrio privado. Para los investigadores, habría utilizado esa condición de residente para permitir que sus presuntos cómplices ingresaran al country sin despertar sospechas.

Con las pruebas reunidas, el fiscal solicitó tres órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías N°3 de Zárate. Los procedimientos se realizaron el jueves pasado y terminaron con la detención del empresario, señalado por los investigadores como el presunto organizador del robo.

Durante los operativos, los agentes secuestraron cuatro carteras que fueron reconocidas por una integrante de la familia damnificada. Además, en la vivienda del detenido encontraron una pistola Taurus calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, diez cartuchos y la camioneta que habría sido utilizada para ingresar a los otros dos sospechosos.

Ahora, los investigadores buscan determinar si el empresario alquiló propiedades en otros barrios cerrados donde se registraron robos con características similares. La pesquisa apunta a establecer si existen otros hechos que puedan estar vinculados con la misma modalidad delictiva.

Por otra parte, la familia afectada difundió un comunicado dirigido a los vecinos y al Consejo de Propietarios del barrio, en el que cuestionó lo que consideró una "absoluta falta de empatía, compromiso y apoyo institucional" tras el asalto. También sostuvo que el detenido habría planificado y facilitado el ingreso de los delincuentes y denunció que durante el episodio fue asesinada su mascota, un perro de 14 años. "Hoy el delincuente fue detenido, pero este comunicado busca dejar una advertencia clara: la seguridad de un barrio no se sostiene con paredes ni con discursos vacíos, sino con empatía, solidaridad y responsabilidad real", concluyó el mensaje.