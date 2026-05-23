Chascomús: detienen al acusado de golpear a Kevin Martínez tras el choque

Tras el episodio, Kevin fue derivado al Sanatorio Franchín, en la Ciudad de Buenos Aires, donde ingresó inconsciente y murió horas más tarde por lesiones irreversibles en la cabeza. La autopsia determinó que sufrió “politraumatismos” y una “hemorragia interna”.

Los peritos todavía intentan establecer si la muerte fue consecuencia exclusiva del accidente de tránsito o si los golpes posteriores tuvieron incidencia directa en el desenlace fatal. Ese punto será clave para definir la situación procesal del detenido.

En paralelo, también trascendió el prontuario de Marcelino. Un mes antes había sido condenado por abuso sexual, aunque permanecía en libertad porque la sentencia había sido apelada por su defensa. Además, registraba antecedentes por lesiones, violencia familiar y una denuncia por daños y lesiones leves durante 2024.

La causa continúa bajo investigación en la Justicia bonaerense, mientras los investigadores avanzan con la recolección de testimonios, peritajes y análisis de las imágenes registradas después del choque para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.