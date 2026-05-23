Chascomús: detienen al acusado de golpear a Kevin Martínez tras el choque

La Justicia arrestó a Leandro Marcelino por la agresión que terminó con la muerte del adolescente tras el choque en esa localidad. Quedó a disposición de la Justicia por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual.
La investigación por la muerte de Kevin Martínez en Chascomús sumó en las últimas horas un nuevo avance con la detención de Leandro Edgardo Marcelino, el hombre acusado de golpear al adolescente después del accidente de tránsito ocurrido el pasado 12 de mayo. La fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja, titular de la UFID N°9 de Chascomús, ordenó su arresto por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual.
Marcelino, de 50 años, había quedado bajo sospecha desde que se difundieron imágenes y testimonios que lo señalaban como el hombre que agredió a Kevin mientras el joven permanecía herido tras el choque. El adolescente, de 15 años, murió horas después en un sanatorio a causa de graves lesiones.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana, cuando Kevin viajaba como acompañante en una moto conducida por otro menor de 17 años. Ambos impactaron contra un Ford Ka manejado por María Antonella Saint Jean, de 25 años.
Según la investigación, mientras el adolescente esperaba ser trasladado al hospital, Marcelino se acercó hasta la camilla donde era asistido y lo golpeó delante de varios testigos. Parte de la secuencia fue registrada por personas que estaban en el lugar y quedó incorporada al expediente judicial.
Tras el episodio, Kevin fue derivado al Sanatorio Franchín, en la Ciudad de Buenos Aires, donde ingresó inconsciente y murió horas más tarde por lesiones irreversibles en la cabeza. La autopsia determinó que sufrió “politraumatismos” y una “hemorragia interna”.
Los peritos todavía intentan establecer si la muerte fue consecuencia exclusiva del accidente de tránsito o si los golpes posteriores tuvieron incidencia directa en el desenlace fatal. Ese punto será clave para definir la situación procesal del detenido.
En paralelo, también trascendió el prontuario de Marcelino. Un mes antes había sido condenado por abuso sexual, aunque permanecía en libertad porque la sentencia había sido apelada por su defensa. Además, registraba antecedentes por lesiones, violencia familiar y una denuncia por daños y lesiones leves durante 2024.
La causa continúa bajo investigación en la Justicia bonaerense, mientras los investigadores avanzan con la recolección de testimonios, peritajes y análisis de las imágenes registradas después del choque para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.
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