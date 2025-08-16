Hallaron muerto a un policía retirado en La Plata: investigan un suicidio

La víctima fue identificada como Pablo Daniel Marchioni, de 57 años. Según informaron fuentes policiales, el hombre presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza al momento de ser encontrado.

El hallazgo del policía muerto

El hallazgo se produjo en la madrugada de hoy, cuando un vecino advirtió la presencia de una persona desvanecida dentro de una Ford Ecosport estacionada en la calle 3 entre 61 y 62. De inmediato dio aviso a las autoridades, que acudieron al lugar.

Agentes del Comando de Patrullas que se encontraban en la zona constataron rápidamente la gravedad de la situación. Sin embargo, no pudieron hacer más que confirmar el fallecimiento de su colega.

De acuerdo con los reportes oficiales, Marchioni residía en el barrio platense de Tolosa, en inmediaciones de 5 y 525, aunque fue hallado sin vida a pocas cuadras de la Plaza Matheu, en El Mondongo.

En el interior del vehículo los investigadores encontraron el arma presuntamente utilizada, un revólver plateado, junto al casquillo del disparo. Tanto el arma como los restos balísticos fueron secuestrados y serán sometidos a peritajes para confirmar las circunstancias del hecho.

El caso se encuentra en manos de las autoridades judiciales, que intentan determinar los motivos que llevaron a Marchioni a tomar esta drástica decisión.

Una agente de la Fuerzas Armadas

Por otro lado, una agente de las Fuerzas Armadas de 36 años fue hallada muerta en su vivienda de Punta Lara, partido de Ensenada, y la Justicia investiga las causas del fallecimiento, luego de que el cuerpo fue encontrado este jueves por la mañana por un compañero de trabajo, quien fue hasta el domicilio ubicado en calle 110 entre 3 y 5.

El hombre alertó a la Policía Bonaerense tras descubrir a la mujer sin signos vitales en el comedor de la casa y, al llegar, los efectivos policiales constataron el fallecimiento y minutos después el personal del SAME lo confirmó.

También se supo que no se observaron signos de violencia ni en la vivienda ni en el cuerpo de la mujer, identificada con las siglas M. N. Z., y que hay indicios de un posible suicidio.

La escena fue preservada hasta la llegada de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes y la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 17.