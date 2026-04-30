Crimen escolar en Santa Fe: el tirador vuelve a clases y crece el reclamo de justicia por Ian

Captura de pantalla 2026-04-30 124632 Familiares y amigos de Ian convocan a una movilización para mantener vivo el reclamo de justicia.

En cuanto a la actividad escolar en la institución donde ocurrió el hecho, las clases todavía no retomaron su dinámica habitual. En su lugar, se llevan adelante jornadas de convivencia y actividades orientadas a acompañar a la comunidad educativa tras el impacto del crimen.

El punto central del caso sigue siendo la situación judicial del acusado. Debido a que la nueva ley penal juvenil aún no entró en vigencia -lo hará recién en septiembre-, Gino es considerado no punible por su edad, lo que implica que no puede ser juzgado penalmente bajo el régimen actual.