Crimen escolar en Santa Fe: el tirador vuelve a clases y crece el reclamo de justicia por Ian

El adolescente, de 15 años, es inimputable por la legislación vigente y retomará sus estudios de forma virtual mientras la familia de la víctima convoca a una marcha.
El adolescente Gino C., acusado por el crimen de Ian Cabrera en la Escuela Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal, volverá a clases de manera virtual en los próximos días, en medio de un clima de fuerte conmoción social y reclamos de justicia.
Según confirmaron fuentes periodísticas, el joven de 15 años -declarado inimputable- retomará su escolaridad bajo modalidad remota. Aún no está definido si para ese momento continuará alojado en un instituto de menores o si regresará a su domicilio.
En paralelo, familiares, amigos y vecinos de Ian convocaron a una marcha este jueves a las 21.00, que partirá desde la intersección de Caseros y Alvear hasta el Colegio Nacional, con el objetivo de visibilizar el pedido de justicia.
“Marchamos en pedido de justicia por Ian. Unidos somos más grandes”, expresa el flyer difundido en redes sociales para convocar a la movilización.
En cuanto a la actividad escolar en la institución donde ocurrió el hecho, las clases todavía no retomaron su dinámica habitual. En su lugar, se llevan adelante jornadas de convivencia y actividades orientadas a acompañar a la comunidad educativa tras el impacto del crimen.
El punto central del caso sigue siendo la situación judicial del acusado. Debido a que la nueva ley penal juvenil aún no entró en vigencia -lo hará recién en septiembre-, Gino es considerado no punible por su edad, lo que implica que no puede ser juzgado penalmente bajo el régimen actual.
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