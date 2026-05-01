Triple femicidio de Florencio Varela: el lunes extraditan desde Perú a "Pequeño J"

El acusado “Pequeño J” será trasladado desde Perú este lunes y deberá declarar ante la Justicia federal. Su llegada podría destrabar tramos clave de la investigación sobre el brutal crimen de tres jóvenes en el conurbano bonaerense.
El próximo lunes se concretará la extradición a la Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, en el marco de la causa por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. El traslado, coordinado entre autoridades de Perú y Argentina, representa un avance determinante en una investigación que mantiene en vilo al sur del conurbano bonaerense.
El acusado, detenido desde hace meses en territorio peruano, llegará al país bajo un fuerte operativo de seguridad y será puesto a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez. Se espera que preste declaración en las horas posteriores a su arribo.
Según la investigación judicial, “Pequeño J” está señalado como uno de los principales engranajes de una organización criminal vinculada al narcotráfico, presuntamente detrás del secuestro y asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. La hipótesis central sostiene que el ataque habría sido una represalia para recuperar droga supuestamente sustraída a la banda.
La reconstrucción del caso indica que las tres jóvenes fueron engañadas en Ciudad Evita con la promesa de asistir a una fiesta. Luego fueron trasladadas a una vivienda en Florencio Varela, donde fueron privadas de su libertad, torturadas y asesinadas. Sus cuerpos fueron hallados enterrados en el mismo predio.
Hasta el momento, la causa cuenta con 11 imputados por delitos como privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado. La incorporación de “Pequeño J” al expediente podría aportar información clave para reconstruir la cadena de responsabilidades y determinar el rol de cada uno de los involucrados.
Las familias de las víctimas aguardan que esta instancia acelere el proceso judicial y permita avanzar hacia una condena ejemplar en uno de los casos más estremecedores de los últimos años.