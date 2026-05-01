Triple femicidio de Florencio Varela: el lunes extraditan desde Perú a "Pequeño J"

La reconstrucción del caso indica que las tres jóvenes fueron engañadas en Ciudad Evita con la promesa de asistir a una fiesta. Luego fueron trasladadas a una vivienda en Florencio Varela, donde fueron privadas de su libertad, torturadas y asesinadas. Sus cuerpos fueron hallados enterrados en el mismo predio.

Hasta el momento, la causa cuenta con 11 imputados por delitos como privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado. La incorporación de “Pequeño J” al expediente podría aportar información clave para reconstruir la cadena de responsabilidades y determinar el rol de cada uno de los involucrados.

Las familias de las víctimas aguardan que esta instancia acelere el proceso judicial y permita avanzar hacia una condena ejemplar en uno de los casos más estremecedores de los últimos años.