Video: el desesperado pedido del hombre baleado cuando llevaba a su hija al colegio en El Palomar

“¿Te fijás la nena?”, se escucha decir al hombre en el video.

La nena había quedado dentro del auto en el que su papá había llegado a la escuela. Ante el pedido de ayuda, una vecina se acercó al vehículo para comprobar que estuviera bien.

El propio hombre les indicó a quienes estaban alrededor que su hija se encontraba dentro del auto. Uno de los vecinos fue hasta el vehículo y encontró a la menor en el asiento trasero.

La chica había presenciado el ataque y quedó al cuidado de vecinos mientras asistían a su papá, en medio de la desesperación que se había generado por los disparos.

Seis delincuentes atacaron al hombre frente al colegio

De acuerdo con las primeras informaciones, seis delincuentes armados llegaron en dos autos, bajaron de los vehículos y abordaron al hombre cuando estaba llegando al establecimiento.

Los asaltantes intentaron robarle y durante el ataque efectuaron varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en el abdomen de la víctima.

Los delincuentes escaparon y dejaron un arma de fuego en el lugar. La víctima sería Hernán Mariano Catarraso, un comisario mayor inspector retirado de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Luego del ataque, el hombre fue asistido y, según la información difundida inicialmente, una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia al Hospital Posadas.

Una vecina que habló con TN contó que también había una maestra en la zona y describió la escena que se produjo después de los disparos: “Los padres corriendo, gritando, los chicos también”.

Investigan el violento ataque en El Palomar

Los investigadores comenzaron a analizar las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el ataque e intentar identificar el recorrido que hicieron los delincuentes después de escapar.

Por el momento, el hecho continúa bajo investigación y todavía restan confirmar detalles sobre la secuencia del robo y la identidad de los responsables.

El ataque ocurrió en un horario de ingreso al colegio y provocó momentos de extrema tensión entre padres, alumnos, docentes y vecinos. El episodio también generó preocupación entre las familias que llevan a sus hijos al establecimiento.