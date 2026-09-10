Loan Peña: Ex Comisario aseguró que el niño fue atropellado y apuntó a tres acusados

Walter Maciel le pidió "perdón" a la madre del niño por no haberlo podido encontrar, y responsabilizó a Pérez, Caillava y Laudelina.
Walter Maciel, el excomisario acusado por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Peña, declaró este jueves ante el Tribunal Federal de Corrientes y sostuvo que el niño fue atropellado y que los responsables fueron Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña.
Durante su extensa testimonial, Maciel reconstruyó su actuación desde el comienzo de la búsqueda, negó cualquier vínculo con los otros acusados y apuntó especialmente contra Laudelina, a quien acusó de haber mentido y de haber desviado la investigación.
“Quiero que quede claro de lo que hice, de lo que vi y de lo que se me acusa”, comenzó Maciel, quien remarcó que, pese a estar detenido, continúa buscando respuestas sobre qué ocurrió con Loan.
Consultado por su abogado, Richard Vallejos, sobre quiénes considera responsables de la desaparición del niño, el excomisario fue contundente: “Los responsables directos de lo que pasó con Loan son Pérez, Caillava y Laudelina”.
Sobre la tía del pequeño, Maciel aseguró que comenzó a sospechar de ella desde el 13 de junio y sostuvo que había pedido que fuera detenida. “Si me hubiesen escuchado todo esto no pasaba”, afirmó.
También le habló directamente durante su declaración y le pidió que, si fue amenazada o amedrentada, lo manifestara ante el tribunal. “Acá le habla un preso igual que usted que quiere la verdad, padres y una sociedad que necesitan respuestas”, expresó.
Maciel acusó además a Laudelina de haber desviado los lugares donde se realizaban los rastrillajes. “¿Sabe el mal que le hizo a la causa? Me hizo ir a constatar miles de lugares porque se le ocurrió a usted. Tengo memoria”, cuestionó.
En ese sentido, también sostuvo que el botín de Loan fue plantado para desviar la búsqueda y señaló que Pérez y Caillava habrían participado de esa maniobra. “La finalidad fue para desviar la búsqueda y no saber la verdad”, afirmó.
Respecto de Pérez, Maciel recordó que el 13 de junio le había mencionado la posibilidad de que una oveja hubiera atropellado a Loan. También hizo referencia a un mensaje en el que se preguntaba por qué buscaban a un niño y no a un cuerpo.
A partir de esos elementos, el excomisario sostuvo que no tiene dudas sobre su hipótesis: “Esto es un atropellamiento, posterior levantamiento y ocultamiento de Loan”.
Durante su declaración, el excomisario también explicó qué hizo el día de la desaparición. Contó que el 13 de junio fue a la comisaría, controló los movimientos habituales y luego regresó a su casa para dormir la siesta, ya que estaba de franco, aunque permanecía a disposición las 24 horas.
Según relató, desde el comienzo participó de la búsqueda y se concentró en las declaraciones realizadas en el lugar. A la noche, indicó, ya había cerca de 150 efectivos desplegados en la zona.
Maciel insistió en que actuó conforme a la ley y negó haber participado de una organización criminal o de maniobras de encubrimiento. También rechazó cualquier relación con la presunta adulteración del libro de guardia o con una eventual intervención para que otro funcionario lo modificara.
En el cierre de su declaración, miró a María Noguera, la mamá de Loan, y le pidió perdón por no haber podido encontrar a su hijo.
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