Femicidio de Nancy Godoy: el abogado de la familia aseguró que fue torturada y murió desangrada

En esa línea, describió la secuencia que considera posible: “A Nancy la cortaron a una hora, después la cortaron de nuevo en otro tiempo”. Y agregó: “Ahí es donde yo hablo del sufrimiento, de la tortura; murió desangrada, lo dice el informe médico”.

El abogado también apuntó contra la organización que, según su hipótesis, habría existido detrás del femicidio. “Dentro de esta acción primitiva hay una organización, para el crimen y para eliminar los rastros del delito”, afirmó. Además, señaló que algunas lesiones demostrarían que los responsables buscaron hacer sufrir a la víctima.

“Fue un acto de salvajismo, el cuerpo empezó a hablar y estamos trabajando en la búsqueda de la zona primaria, para saber dónde se cometió el crimen”, concluyó Briend. De todas formas, aclaró que todavía esperan los resultados de estudios complementarios para reconstruir con mayor precisión lo sucedido.

Qué reveló la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy

El informe realizado por el Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes determinó que la docente sufrió una muerte extremadamente violenta. El cuerpo presentaba múltiples heridas punzocortantes y cortantes en distintas partes, entre ellas la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas.

Los especialistas establecieron que algunas de esas lesiones fueron provocadas cuando Nancy todavía estaba con vida. También encontraron heridas defensivas, compatibles con maniobras de lucha para intentar protegerse del ataque, y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda.

Por la cantidad y las características de las lesiones, los investigadores consideran que podrían haberse utilizado varias armas, aunque todavía no pudieron determinar cuántas ni de qué tipo. Tampoco se logró establecer si existió una agresión sexual debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo. Para intentar esclarecerlo, se realizarán estudios específicos en busca de marcadores biológicos y material genético.

Otro de los puntos pendientes es determinar con precisión cuándo ocurrió la muerte. Para eso, se solicitó la colaboración de especialistas de Córdoba que realizarán estudios entomológicos. En paralelo, el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) trabaja en los análisis genéticos.