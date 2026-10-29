Hallaron a una pareja muerta en Misiones: su hijo de dos años estaba dormido en el auto

Las víctimas tenían 39 y 29 años y fueron encontradas en una zona rural de Oberá. El nene fue asistido por personal médico y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.
Una pareja fue encontrada muerta este jueves dentro de un auto en una zona rural de Oberá (Misiones), donde también estaba su hijo de dos años, que dormía en el asiento trasero y no presentaba lesiones. El hallazgo se produjo alrededor de las 8.30 en la picada Sargento Cabral, a unos 750 metros de la Ruta 5, en dirección a la localidad de Los Helechos. La Justicia investiga las circunstancias de las muertes y una de las hipótesis apunta a un posible femicidio seguido de suicidio.
Las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Schulz, de 39 años, y Griselda Yamilla Gritzmacher, de 29, ambos domiciliados en Oberá y dedicados a la venta de electrodomésticos. Los cuerpos estaban junto a un Ford Fiesta Kinetic negro: el hombre fue encontrado en el asiento del acompañante, mientras que la mujer estaba junto al lateral izquierdo del vehículo. Según las primeras pericias, ambos presentaban heridas compatibles con un arma blanca.
El niño fue descubierto por trabajadores municipales que pasaban por el lugar y advirtieron que estaba dormido dentro del automóvil. Tras el hallazgo, fue trasladado a un Centro de Atención Primaria de la Salud, donde recibió asistencia médica y contención psicológica. El pequeño no tenía heridas y quedó bajo atención de las autoridades correspondientes.
La pareja tenía otro hijo, de nueve años, que desde el miércoles se encontraba al cuidado de su abuela materna. En el lugar intervino el juez de Instrucción Uno de Oberá, Diego Lafatta, junto con el médico policial, personal de Bioquímica y efectivos de la Policía Científica, que realizaron las pericias para establecer cómo ocurrieron las muertes. Además, la Policía secuestró un cuchillo que habría sido encontrado en la escena.
Entre los elementos que analiza la investigación se encuentra la posibilidad de un femicidio seguido de suicidio. Según trascendió, la mujer presentaba lesiones de defensa, un dato que podría resultar relevante para reconstruir la secuencia de los hechos.
Por el momento, la mecánica de las muertes no fue determinada y las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer lo sucedido.
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