Hallaron a una pareja muerta en Misiones: su hijo de dos años estaba dormido en el auto

Entre los elementos que analiza la investigación se encuentra la posibilidad de un femicidio seguido de suicidio. Según trascendió, la mujer presentaba lesiones de defensa, un dato que podría resultar relevante para reconstruir la secuencia de los hechos.

Por el momento, la mecánica de las muertes no fue determinada y las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer lo sucedido.