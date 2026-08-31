Flores: un rabino y 30 fieles resistieron un desalojo en una sinagoga por una disputa entre grupos ortodoxos

“No nos van a desalojar, este templo nos fue prometido por Dios”



Un rabino y 30 judíos se atrincheraron en una Sinagoga, se niegan a desalojar el lugar, hasta cortaron la calle, que bueno que ahora hay LEY DE DESALOJO y los van a sacar a palazos como a cualquier ciudadano…NO? pic.twitter.com/4yqNVP791i — TUGO News (@TugoNews) August 31, 2026

Además, afirmó que los ocupantes fueron informados recientemente sobre una supuesta operación inmobiliaria. "Nos enteramos que hace dos meses, nos dijeron que la propiedad estaba vendida y nos teníamos que ir", declaró.

El hombre también puso en duda la validez de los papeles vinculados al inmueble. Según explicó, el templo habría sido adquirido en 1950 y el título que le mostraron desde una inmobiliaria tendría inconsistencias. En particular, señaló que el documento exhibido estaba fechado en mayo de 1926.

Por otra parte, rechazó que la propiedad hubiera sido efectivamente vendida y planteó una posible transformación del espacio. “La propiedad no se vendió y no se va a vender nunca”, afirmó. Luego agregó: “Ellos dijeron que la propiedad estaba vendida y nos teníamos que ir. No nos vamos a ir, es un templo de mucha historia. De ninguna forma lo voy a entregar”.

La calle Helguera quedó cortada al tránsito por el operativo policial.

Mientras continúa el conflicto por la documentación, el religioso sostuvo que la situación deberá resolverse en el ámbito judicial. “Se va a demostrar todo”, aseguró al defender la postura de quienes se mantuvieron dentro del templo.