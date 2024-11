Golpean a palazos a una mujer en un campo de golf de Pinamar: "Me pegaron como a una rata"

El hecho, que trascendió en las últimas horas, ocurrió el martes pasado en el predio deportivo ubicado sobre la avenida Enrique Shaw, al norte de la localidad balnearia. Allí, la agresora se acercó acompañada por su pareja y golpeó a la mujer con un palo de golf, lo que generó que cayera al suelo.

Un vecino se acercó al lugar y filmó los momentos posteriores al ataque. En el video, se puede ver a la pareja agresora alejarse del lugar, al grito de "no tiene que estar acá", a lo que el hombre que grababa respondió: “Sí, pero eso no te da derecho a golpearla con el palo”. Al mismo tiempo, una vecina asistía a la víctima y pedía "socorro".

"Esto no es Ostende, vayan al Conurbano a tomar mate; negras, ratas; pagamos 50.000 dólares por estar acá", le gritaban mientras la golpeaban, según publicó el sitio 0221.

zKYzYLQPXv-TSn-r.mp4

La víctima, oriunda de City Bell y dueña de una casa en Pinamar desde hace dos décadas, dio detalles del hecho y dijo que se encontraba al costado de la cancha de golf, lejos de la zona de juego, cuando notó algo inusual: "Esta gente estaba jugando al golf, lejos. Sabemos las reglas del golf, la etiqueta y todo. Empezamos a ver algo raro, porque las pelotas volaban muy rápido. A esta gente le molestaba nuestra presencia y empezaron a tirar para nuestro lado”, relató.

Cuando decidió acercarse a la pareja, señaló en declaraciones radiales, fue atacada de manera imprevista por la mujer: "De la nada, con el palo que tenía en la mano, me pegó en la cabeza. El palo se partió y el golpe me dejó atontada. Después sacó otro y me volvió a pegar".

"Me pegaron como a una rata", agregó la víctima, tras denunciar que la agresión estuvo acompañada de insultos racistas y despectivos. Además, indicó que la pareja acusada es propietaria de una farmacia en la zona.

La mujer sufrió golpes en varias partes del cuerpo y fue atendida en el hospital local antes de radicar la denuncia en la Comisaría Primera. La Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, interviene en la causa, que fue caratulada como lesiones.