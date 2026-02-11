Pidieron la detención de la expareja de Romina Gaetani: "Siento mucho miedo"

“La verdad que estoy muy mal. Siento mucha confusión, mucho miedo. Denunciar a alguien que se quiere es imposible, no me entra en la cabeza cuando una está enamorada. Ahora puedo decir que he escuchado a muchas mujeres hablar de esto”, expresó Romina, a punto de ingresar a su sesión de tratamiento terapéutico, en diálogo con DDM, por América.

"Y es la primera vez que me toca hablarlo en primera persona. Y puedo entender ahora, que la semana pasada me tocó ir a la fiscalía y estuve como 5 horas escuchando a los testigos con su relato. El estar presente y volver a escuchar todo lo que sucedió es revictimizante”, dijo Gaetani, con la voz quebrada y visiblemente aún conmovida por todo lo que le tocó vivir a fines de diciembre, con quien fue su pareja durante casi 2 años.

"Volví el viernes, me metí en la cama y no pude hacer más nada. El sábado estaba doblada del dolor; me levanté de la cama como pude y ahora estoy haciendo lo mismo, a media cuadra de entrar a mi terapeuta quien va a ser testigo también... Lo que estoy pidiendo ahora es hablar con el abogado Trimarco para ver si es necesario que mañana tenga que presenciar dos relatos más. Porque es como… el que tendría que estar en ese lugar es la persona que golpeó”.

¿SU EX IRÁ PRESO?

Se conoció que la fiscal a cargo de la causa que investiga a Cavanagh, exnovio de Romina, por episodios de Violencia de Género contra la actriz, considera que hay pruebas suficientes en su contra. Y que, a consecuencia, pidió la detención del empresario, quien días atrás fue allanado en su domicilio, en un barrio privado.

Romina Gaetani, nota Romina y el empresario Luis Cavanagh estuvieron en pareja por casi 2 años.

A partir de la secuencia de violencia psicológica, emocional y física que Cavanagh generó sobre la integridad física y mental de Gaetani, la justicia considera que el empresario debe estar privado de su libertar. Fue la letrada María José Basiglio, a cargo de la Fiscalía Especializada en delitos vinculados con violencia de género del distrito Pilar, quien pidió la medida.

“Se han acreditado elementos que configuran riesgo procesal y un alto peligro para la integridad física y psíquica de la víctima...". Ahora, la decisión final quedó en manos del Juzgado de Garantías N°7, a cargo de Walter Saettone. Según los elementos reunidos en el expediente durante un mes, el episodio de violencia tuvo lugar en el lote 60 del Tortugas Country Club, cuando, tras una discusión originada por un episodio de celos, Cavanagh habría arrojado al suelo a Gaetani, inmovilizándola y trasladándola fuera de la vivienda, donde la abandonó.