Horror en Florencio Varela: rescatan a 13 chicos explotados en un hogar infantil clandestino

La causa judicial determinó que quienes se negaban a cumplir con esas actividades podían ser castigados con ayunos o expulsados al exterior durante la noche o en jornadas de frío. También se registraron episodios de violencia física, incluidos golpes con objetos contundentes.

Durante los allanamientos se detectaron además condiciones de hacinamiento, falta de higiene y alimentación deficiente. Algunos de los chicos dormían junto a perros y debían continuar trabajando aun cuando estaban enfermos, sin recibir atención médica.

La investigación también estableció que los menores tenían prohibido mantener contacto con vecinos o con personas externas al lugar. Tampoco asistían regularmente a la escuela, lo que implicaba una vulneración directa de sus derechos a la educación y a la salud.

En el marco de la causa se realizaron varios allanamientos en el predio y en domicilios vinculados al caso. Los operativos fueron llevados adelante por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con apoyo de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y permitieron secuestrar teléfonos celulares, un disco rígido y documentación considerada clave para el avance de la investigación.