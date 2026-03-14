Horror en Florencio Varela: rescatan a 13 chicos explotados en un hogar infantil clandestino

Los menores eran obligados a realizar trabajos pesados, sufrían violencia y vivían hacinados. La Justicia investiga a los responsables del lugar.
Trece chicos fueron rescatados de un supuesto hogar infantil en Florencio Varela donde vivían en condiciones inhumanas y eran obligados a realizar trabajos forzados. La investigación reveló que los menores sufrían violencia, falta de atención médica y castigos que incluían privación de alimentos.
El caso fue descubierto en el marco de una investigación judicial encabezada por la Fiscalía N.º 8 de Berazategui, a cargo del fiscal Ernesto Daniel Ichazo. El procedimiento permitió detectar graves vulneraciones de derechos dentro del establecimiento donde los niños debían ser protegidos.
Según la investigación, los menores eran obligados a realizar tareas físicas exigentes durante largas jornadas. Entre las actividades que se les imponían figuraban trabajos de albañilería, preparación de cemento, traslado de maderas y piedras y mantenimiento del predio.
Los chicos también debían limpiar el lugar, alimentar animales y retirar con carretillas los desechos de 31 perros y dos caballos. Las tareas se extendían durante todo el día e incluso hasta la medianoche, muchas veces bajo la lluvia y sin supervisión adulta adecuada.
La causa judicial determinó que quienes se negaban a cumplir con esas actividades podían ser castigados con ayunos o expulsados al exterior durante la noche o en jornadas de frío. También se registraron episodios de violencia física, incluidos golpes con objetos contundentes.
Durante los allanamientos se detectaron además condiciones de hacinamiento, falta de higiene y alimentación deficiente. Algunos de los chicos dormían junto a perros y debían continuar trabajando aun cuando estaban enfermos, sin recibir atención médica.
La investigación también estableció que los menores tenían prohibido mantener contacto con vecinos o con personas externas al lugar. Tampoco asistían regularmente a la escuela, lo que implicaba una vulneración directa de sus derechos a la educación y a la salud.
En el marco de la causa se realizaron varios allanamientos en el predio y en domicilios vinculados al caso. Los operativos fueron llevados adelante por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con apoyo de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y permitieron secuestrar teléfonos celulares, un disco rígido y documentación considerada clave para el avance de la investigación.
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