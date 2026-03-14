Alertan por 80 robos al día en ventas por las redes sociales en CABA y el Conurbano

La filmación muestra cómo García charla durante varios minutos con el supuesto comprador, que revisa la caja donde estaba el celular y examina el equipo. En ese momento volvió a aparecer en escena el joven que estaba en la plaza, quien extrajo un arma de fuego y le apuntó.

De inmediato, el influencer escapó en su moto y en la huida fue baleado, sufriendo un impacto en su pierna derecha, por lo que comenzó a gritar pidiendo ayuda. Mientras era socorrido por un hombre que llegaba a su casa, personal de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad se desplazó al lugar y solicitó una ambulancia del SAME.

El usuario @gabii.garciaa, que cuenta con unos 75.000 seguidores en redes sociales y se autodenomina "El Profe", fue asistido por los médicos en el Hospital Penna, en el barrio de Parque Patricios, donde permaneció internado hasta recibir el alta. El hecho pudo ser registrado por el propio influencer, que llevaba colocadas unas gafas especiales que filman todos sus movimientos, por lo que las imágenes ahora son analizadas por los investigadores para intentar identificar a los dos jóvenes que participaron del intento de robo.

Ante el aumento de este tipo de episodios, investigadores y especialistas en seguridad recomiendan extremar precauciones al concretar operaciones pactadas por redes sociales. Entre las principales medidas figuran coordinar encuentros en lugares públicos y concurridos, preferentemente durante el día, evitar acudir solos, verificar previamente la identidad del comprador o vendedor y no mostrar dinero u objetos de valor hasta confirmar la operación. También aconsejan desconfiar de ofertas demasiado convenientes y, en lo posible, realizar las transacciones en zonas vigiladas o cercanas a dependencias policiales.