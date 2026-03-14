Alertan por 80 robos al día en ventas por las redes sociales en CABA y el Conurbano

En la mayoría de los casos, los delincuentes se hacen pasar por compradores o vendedores y, cuando la víctima llega al lugar, montan un asalto. El robo sufrido por un joven influencer y las recomendaciones de los especialistas.
Las emboscadas durante operaciones de compra o venta pactadas por redes sociales se convirtieron en una modalidad delictiva cada vez más frecuente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con estimaciones basadas en denuncias policiales y judiciales, se registran alrededor de 80 presentaciones por día vinculadas a estafas o robos derivados de contactos iniciados en plataformas digitales. En muchos casos, los delincuentes se hacen pasar por compradores o vendedores, acuerdan un punto de encuentro y, cuando la víctima llega al lugar, montan un asalto para robarle el dinero o el objeto ofrecido.
En ese contexto, un joven influencer conocido como "El Profe", que se dedica a la venta de teléfonos celulares de alta gama en sus cuentas de Instagram y TikTok, fue baleado cuando intentaron robarle en momentos en que acudió al encuentro con un presunto cliente en el barrio porteño de Barracas.
En sus redes sociales, Gabriel García, de 32 años, difundió una serie de videos donde filmó la secuencia de lo sucedido y contó que el pasado 2 de marzo, en las primeras horas de la madrugada, se dirigió con su moto hasta la plaza Díaz Vélez para concretar la venta pactada de un iPhone. En las imágenes se observa que estaciona su moto en el cruce de las calles Santo Domingo y Santa Elena, a la espera del cliente, aunque advirtió que un joven que se encontraba en el lugar lo observaba a distancia e inclusive se acercó para preguntarle si era el comprador.
Fue allí que el influencer le consultó si era la persona con la que había acordado la operación, pero el sujeto respondió que no y se alejó caminando, aunque evidenciando un comportamiento sospechoso. Minutos después se presentó el interesado con el que había establecido el contacto previo y pactado el encuentro.
La filmación muestra cómo García charla durante varios minutos con el supuesto comprador, que revisa la caja donde estaba el celular y examina el equipo. En ese momento volvió a aparecer en escena el joven que estaba en la plaza, quien extrajo un arma de fuego y le apuntó.
De inmediato, el influencer escapó en su moto y en la huida fue baleado, sufriendo un impacto en su pierna derecha, por lo que comenzó a gritar pidiendo ayuda. Mientras era socorrido por un hombre que llegaba a su casa, personal de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad se desplazó al lugar y solicitó una ambulancia del SAME.
El usuario @gabii.garciaa, que cuenta con unos 75.000 seguidores en redes sociales y se autodenomina "El Profe", fue asistido por los médicos en el Hospital Penna, en el barrio de Parque Patricios, donde permaneció internado hasta recibir el alta. El hecho pudo ser registrado por el propio influencer, que llevaba colocadas unas gafas especiales que filman todos sus movimientos, por lo que las imágenes ahora son analizadas por los investigadores para intentar identificar a los dos jóvenes que participaron del intento de robo.
Ante el aumento de este tipo de episodios, investigadores y especialistas en seguridad recomiendan extremar precauciones al concretar operaciones pactadas por redes sociales. Entre las principales medidas figuran coordinar encuentros en lugares públicos y concurridos, preferentemente durante el día, evitar acudir solos, verificar previamente la identidad del comprador o vendedor y no mostrar dinero u objetos de valor hasta confirmar la operación. También aconsejan desconfiar de ofertas demasiado convenientes y, en lo posible, realizar las transacciones en zonas vigiladas o cercanas a dependencias policiales.