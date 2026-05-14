Fuerte Apache: megaoperativo con 14 allanamientos contra bandas narco

Allanamientos, armas secuestradas y detenidos

Según trascendió, durante las requisas las fuerzas de seguridad secuestraron armas de fuego y concretaron varias detenciones, aunque hasta el momento no se informó oficialmente la cantidad exacta de sospechosos capturados.

El megaoperativo movilizó efectivos de distintas dependencias policiales con el objetivo de desarticular las dos organizaciones criminales que operaban en la zona.

Además, se instalaron retenes y controles vehiculares en los accesos al barrio. Los policías inspeccionan autos y motos que salen del área mientras continúan los allanamientos.

Videos de vecinos y tensión en el barrio

En redes sociales comenzaron a circular videos grabados por vecinos en los que se observan corridas durante la madrugada y se escuchan detonaciones y sirenas en distintos sectores de Fuerte Apache.

Megaoperativo en Fuerte Apache más de 500 policías realizan 14 a

El fuerte despliegue de seguridad generó tensión en el barrio, donde las fuerzas continúan trabajando para localizar a los integrantes de las bandas investigadas.