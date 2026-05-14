Fuerte Apache: megaoperativo con 14 allanamientos contra bandas narco

El despliegue se realiza en el barrio Ejército de los Andes tras una serie de balaceras que dejó varios heridos, entre ellos un vecino ajeno al conflicto.
Más de 500 efectivos de la Policía Bonaerense y de Gendarmería participan este jueves de un megaoperativo en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, donde se llevan adelante 14 allanamientos simultáneos contra integrantes de al menos dos bandas narco.
El procedimiento comenzó durante la madrugada y cuenta con apoyo aéreo de helicópteros que sobrevuelan la zona desde las primeras horas del día. Los operativos se concentran en distintos puntos estratégicos del barrio ubicado en Ciudadela.
La investigación se inició luego de un violento enfrentamiento entre bandas ocurrido la semana pasada, cuando se registraron intensas balaceras que dejaron varios heridos. Entre las víctimas hubo un vecino de 68 años que no tenía relación con el conflicto y recibió un disparo en una pierna. El hombre fue asistido y ya se encuentra fuera de peligro.
Según trascendió, durante las requisas las fuerzas de seguridad secuestraron armas de fuego y concretaron varias detenciones, aunque hasta el momento no se informó oficialmente la cantidad exacta de sospechosos capturados.
El megaoperativo movilizó efectivos de distintas dependencias policiales con el objetivo de desarticular las dos organizaciones criminales que operaban en la zona.
Además, se instalaron retenes y controles vehiculares en los accesos al barrio. Los policías inspeccionan autos y motos que salen del área mientras continúan los allanamientos.
En redes sociales comenzaron a circular videos grabados por vecinos en los que se observan corridas durante la madrugada y se escuchan detonaciones y sirenas en distintos sectores de Fuerte Apache.
El fuerte despliegue de seguridad generó tensión en el barrio, donde las fuerzas continúan trabajando para localizar a los integrantes de las bandas investigadas.