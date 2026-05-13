Rosario: un hombre cayó desde un cuarto piso y sobrevivió tras impactar contra un patrullero

Las imágenes grabadas por vecinos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y muestran el momento posterior al impacto, mientras efectivos policiales y personal médico asistían al herido en plena vía pública.

Tras la caída, los agentes comprobaron que el hombre permanecía consciente. Minutos después arribó personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), que realizó el traslado inmediato a un centro de salud de la ciudad.

Fuentes médicas informaron que el paciente ingresó lúcido y orientado, aunque con múltiples politraumatismos producto del fuerte golpe. Los profesionales indicaron que permanecerá internado bajo observación para monitorear su evolución clínica.

Según trascendió, el impacto contra el patrullero resultó determinante para amortiguar la caída. De haber golpeado directamente contra el asfalto, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves.

La investigación quedó a cargo de las autoridades locales, que buscan esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el episodio dentro del departamento antes de la caída.