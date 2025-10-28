Ezeiza: encontraron el cuerpo de Nicolás Duarte en un arroyo

Buzos tácticos de la Policía de la Provincia hallaron el cadáver del joven de 18 años que estaba desaparecido desde el sábado, cuándo había salido de un boliche.
Nicolás Duarte, el joven de 18 años que había desaparecido luego de retirarse de un boliche en el partido bonaerense de Ezeiza, fue hallado muerto en la tarde de este martes en un arroyo.
Buzos tácticos de la Policía de la provincia de Buenos Aires encontraron el cadáver sumergido en el cauce del arroyo Aguirre, a unos 120 metros del puente donde cayó, según informaron fuentes policiales.
Fuentes del caso indicaron que el lugar del hallazgo está a unos 120 metros del puente precario sin barandas por el que Duarte estuvo caminando. La principal sospecha es que se habría caído desde allí.
Los padres y familiares de la víctima habían realizados cortes de calle para reclamar su aparición con vida, mientras se llevaban a cabo los rastrillajes y la búsqueda.
En base a un exhaustivo relevamiento de cámaras públicas y privadas, el personal policial logró reconstruir de manera cronológica y precisa los últimos desplazamientos de Duarte.
Se determinó que a las 04:10 horas fue retirado del local por personal de seguridad privada, y luego fue visualizado caminando solo por distintos tramos de la Ruta 205 hasta las 05:20, momento en el que se lo observa en dirección a Tristán Suárez, con signos compatibles de ebriedad y desorientación.
El testimonio de un chofer recolector de residuos fue clave ya que declaró haberlo visto aproximadamente a las 08:00 horas en inmediaciones de Los Sauces y Las Araucarias, con una lesión visible en el labio. El trabajador le consultó si requería asistencia y Duarte contestó que no.
El análisis de cámaras complementarias mostró al joven a las 08:02, caminando por calle Araucarias hacia un puente precario sin barandas sobre el Arroyo Ortega, punto donde se pierde su rastro.
Con todas estas pistas entre manos, la Fiscalía Descentralizada N°1 de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc y con el secretario Federico Ricart, dispuso la activación de un operativo de rastrillaje especializado, con foco en las aguas del mencionado arroyo y zonas linderas.
