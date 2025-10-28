Ezeiza: encontraron el cuerpo de Nicolás Duarte en un arroyo

Buzos tácticos de la Policía de la provincia de Buenos Aires encontraron el cadáver sumergido en el cauce del arroyo Aguirre, a unos 120 metros del puente donde cayó, según informaron fuentes policiales.

Fuentes del caso indicaron que el lugar del hallazgo está a unos 120 metros del puente precario sin barandas por el que Duarte estuvo caminando. La principal sospecha es que se habría caído desde allí.

Los padres y familiares de la víctima habían realizados cortes de calle para reclamar su aparición con vida, mientras se llevaban a cabo los rastrillajes y la búsqueda.

En base a un exhaustivo relevamiento de cámaras públicas y privadas, el personal policial logró reconstruir de manera cronológica y precisa los últimos desplazamientos de Duarte.

Se determinó que a las 04:10 horas fue retirado del local por personal de seguridad privada, y luego fue visualizado caminando solo por distintos tramos de la Ruta 205 hasta las 05:20, momento en el que se lo observa en dirección a Tristán Suárez, con signos compatibles de ebriedad y desorientación.

El testimonio de un chofer recolector de residuos fue clave ya que declaró haberlo visto aproximadamente a las 08:00 horas en inmediaciones de Los Sauces y Las Araucarias, con una lesión visible en el labio. El trabajador le consultó si requería asistencia y Duarte contestó que no.

El análisis de cámaras complementarias mostró al joven a las 08:02, caminando por calle Araucarias hacia un puente precario sin barandas sobre el Arroyo Ortega, punto donde se pierde su rastro.

Con todas estas pistas entre manos, la Fiscalía Descentralizada N°1 de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc y con el secretario Federico Ricart, dispuso la activación de un operativo de rastrillaje especializado, con foco en las aguas del mencionado arroyo y zonas linderas.