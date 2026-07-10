Hubo, en promedio, 14 casos de defensa propia por día en robos en el AMBA

En los primeros seis meses de 2026 se registraron 2.500 hechos en los que las víctimas enfrentaron a delincuentes. El 92% terminó con ladrones heridos y el 8% con los asaltantes muertos.
Los hechos de violencia delictiva y la creciente reacción de las víctimas frente a los robos quedan reflejadas en una estadística que expone la magnitud del fenómeno en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 2.500 casos de defensa propia, un promedio de 14 hechos por día, en los que ciudadanos, policías y expolicías repelieron ataques de delincuentes durante asaltos, entraderas e intentos de robo.
De acuerdo con el relevamiento de las fiscalías de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, el 92% de los episodios terminó con delincuentes heridos, mientras que el 8% concluyó con los asaltantes muertos, una cifra que equivale a unos 200 fallecidos en apenas seis meses. Los números muestran un escenario en el que cada vez son más frecuentes las víctimas que deciden responder frente a los ataques, muchas veces utilizando armas de fuego propias o reglamentarias.
El crecimiento de estos casos también volvió a instalar el debate sobre la legítima defensa y sus límites. Especialistas en derecho penal recuerdan que cada expediente debe analizarse de manera individual para determinar si la respuesta fue proporcional al peligro afrontado o si existió un exceso, cuestión que termina resolviéndose en sede judicial.
Los hechos registrados en los últimos días reflejan esa tendencia. Este miércoles, se conoció que cuatro delincuentes fueron abatidos por policías en tres episodios ocurridos en Moreno, La Plata y Avellaneda. En Moreno, un efectivo de la Policía Federal mató a dos ladrones que escapaban tras cometer una entradera. Durante el enfrentamiento también resultó herido un cabo de la fuerza, que fue trasladado al hospital con un disparo en el pecho.
En La Plata, un oficial de la Policía Bonaerense abatió a un delincuente que intentó asaltarlo cuando llegaba a su vivienda. El agente repelió la agresión con su arma reglamentaria y la investigación quedó orientada a establecer las circunstancias del hecho, aunque en principio la Justicia consideró que actuó en un contexto compatible con la legítima defensa.
El tercer episodio ocurrió en Gerli, donde un expolicía mató a un motochorro que, junto a un cómplice, intentó robarle el vehículo. Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia y las imágenes fueron incorporadas al expediente judicial para reconstruir el enfrentamiento.
Desde el ámbito judicial sostienen que el incremento de estos episodios también está vinculado con el crecimiento de los robos cometidos por delincuentes armados y con una mayor reacción de las víctimas frente a situaciones límite. A ello se suma el aporte de las cámaras de seguridad públicas y privadas y de los teléfonos celulares de testigos, cuyas imágenes suelen ser determinantes para reconstruir las secuencias y establecer si existieron los requisitos legales que configuran la legítima defensa o, por el contrario, un eventual exceso.
Para los investigadores, este tipo de hechos se repite con mayor frecuencia en el conurbano bonaerense y en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Entraderas, robos de automóviles, ataques de motochorros y asaltos a comerciantes concentran la mayor parte de los casos en los que las víctimas terminan enfrentándose con los delincuentes.
Mientras la estadística sigue en aumento, fiscales y especialistas insisten en que cada caso requiere un análisis particular de las pruebas, las pericias y los testimonios para determinar si la reacción de la víctima estuvo amparada por la ley. Sin embargo, los números del primer semestre muestran que la defensa propia se convirtió en un fenómeno cada vez más frecuente en el AMBA y en uno de los principales indicadores del impacto que la inseguridad tiene sobre la vida cotidiana.