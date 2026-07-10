Hubo, en promedio, 14 casos de defensa propia por día en robos en el AMBA

En La Plata, un oficial de la Policía Bonaerense abatió a un delincuente que intentó asaltarlo cuando llegaba a su vivienda. El agente repelió la agresión con su arma reglamentaria y la investigación quedó orientada a establecer las circunstancias del hecho, aunque en principio la Justicia consideró que actuó en un contexto compatible con la legítima defensa.

El tercer episodio ocurrió en Gerli, donde un expolicía mató a un motochorro que, junto a un cómplice, intentó robarle el vehículo. Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia y las imágenes fueron incorporadas al expediente judicial para reconstruir el enfrentamiento.

Desde el ámbito judicial sostienen que el incremento de estos episodios también está vinculado con el crecimiento de los robos cometidos por delincuentes armados y con una mayor reacción de las víctimas frente a situaciones límite. A ello se suma el aporte de las cámaras de seguridad públicas y privadas y de los teléfonos celulares de testigos, cuyas imágenes suelen ser determinantes para reconstruir las secuencias y establecer si existieron los requisitos legales que configuran la legítima defensa o, por el contrario, un eventual exceso.

Para los investigadores, este tipo de hechos se repite con mayor frecuencia en el conurbano bonaerense y en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Entraderas, robos de automóviles, ataques de motochorros y asaltos a comerciantes concentran la mayor parte de los casos en los que las víctimas terminan enfrentándose con los delincuentes.

Mientras la estadística sigue en aumento, fiscales y especialistas insisten en que cada caso requiere un análisis particular de las pruebas, las pericias y los testimonios para determinar si la reacción de la víctima estuvo amparada por la ley. Sin embargo, los números del primer semestre muestran que la defensa propia se convirtió en un fenómeno cada vez más frecuente en el AMBA y en uno de los principales indicadores del impacto que la inseguridad tiene sobre la vida cotidiana.